Таких грабителей вы еще не видели! Еноты пробрались в закрытый банк в Калифорнии и устроили там настоящий бардак.

Работники калифорнийского приюта для животных Peninsula Humane Society & SPCA рассказали о неожиданном вызове, который они недавно получили.

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В отделение одного из городских банков Редвуда в Калифорнии пробрались 2 енота. Утром, еще до открытия банка, их заметил мужчина, который снимал наличные в банкомате. Сначала он подумал, что смотрит на чучело.

Мужчина наблюдал за ними несколько минут. Когда еноты пропали с поля зрения, он позвонил в приют, чтобы сообщить о своей находке.

"Я увидел несколько разбитых плиток на полу. Еще они лазили на столах, стучали по компьютеру и уничтожали бумаги", – рассказал очевидец менеджеру по коммуникациям приюта для животных.

"Мы нашли следы лап и думаем, что еноты вылезли на крышу здания, забрались внутрь через систему вентиляции и упали на пол, разбив плитку на потолке", –говорят работники приюта, которые приехали на вызов.

Пушистых бандитов удалось поймать только через 10 минут погони. Похоже, что они не очень хотели покидать банк.