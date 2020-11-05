Таких грабіжників ви ще не бачили! Єноти пробралися до зачиненого банку у Каліфорнії і влаштували там справжній розгардіяж.

Працівники притулку для тварин Peninsula Humane Society & SPCA розповіли про несподіваний виклик, який вони нещодавно отримали.

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У відділення одного з банків міста Редвуд пробралися 2 єноти. Вранці, ще до відкриття банку, їх помітив чоловік, який знімав готівку у банкоматі. Спочатку він подумав, що дивиться на опудало.

Чоловік спостерігав за ними декілька хвилин. Коли єноти зникли з поля зору, він зателефонував до притулку, щоб повідомити про свою знахідку.

"Я побачив декілька розбитих плиток на підлозі. Ще вони лазили на столах, стукали по комп'ютеру та нищили папери", – розповів очевидець менеджеру з комунікацій притулку для тварин.

"Ми знайшли сліди лап і думаємо, що єноти вилізли на дах банку, потрапили усередину через систему вентиляції і впали на підлогу, розбивши плитку на стелі", – кажуть працівники притулку, які приїхали на виклик.

Пухнастих бандитів вдалось упіймати лише через 10 хвилин погоні. Схоже, вони не дуже хотіли залишати банк.