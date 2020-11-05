Ніжитись у ванній можуть не лише люди. Навіть грізним, на перший погляд, тваринам хочеться відпочити та розслабитися у теплій водичці.

Орегонський зоопарк на своєму YouTube-каналі опублікував відео з ведмедем на ім'я Такода, який релаксує в імпровізованній ванні. Клишоногий розважався, як міг – бовтався у воді, бавився іграшкою та справді добряче помився. Читайте також: Пухнасті бандити: 2 єноти увірвались в банк – фото