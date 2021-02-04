Илон Маск и его компания SpaceX обьявили розыгрыш мест на первый коммерческий полет в космос на корабле CrewDragon. Победителей определят уже в марте.

Источник: Inspiration4

Компания SpaceX, владельцем которой является Илон Маск, анонсировала миссию Inspiration4 – первый коммерческий полет в космос, который состоится в конце 2021 года. На борту капсулы CrewDragon не будет ни одного профессионального астронавта – капитаном станет предприниматель Джаред Айзекман, который выкупил все 4 места на корабле.

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Кто такой Джаред Айзекман



Джаред Айзекман / Фото SpaceX

Джаред Айзекман – IT-предприниматель, состояние которого оценивается в миллиарды долларов. Он является владельцем компании Shift 4 Payments – платежного сервиса для гостинично-ресторанного бизнеса. У Джареда уже есть определенный опыт в полетах – он был пилотом многих коммерческих и военных самолетов.

Цель миссии – благотворительность. Айзекман решил собрать 200 миллионов долларов для Детской больницы святого Иуды в Мемфисе – 100 миллионов он пожертвовал самостоятельно, а еще 100 надеется собрать.

Миллиардер оплатил не только свое место на корабле, но и 3 других. Одно из них займет кто-то из врачей клиники святого Иуды. Кому достанется 2 других места – решит национальная лотерея. Третьего участника выберут из тех, кто сделает благотворительный взнос на счет больницы, а четвертого из клиентов Shift 4 Payments.

Как поучаствовать в лотерее



Как выиграть участие в миссии Inspiration4 / Фото Inspiration4

Чтобы стать участником лотереи и получить шанс на полет в космос, нужно быть совершеннолетним резидентом США, сделать взнос на счет больницы святого Иуды и оставить заявку на сайте Inspiration4. Минимальная сумма пожертвования – 10 долларов.

Принять участие в розыгрыше можно в течение февраля 2021, а уже 3 марта организаторы планируют выбрать победителей.

Про Inspiration4

Миссия Inspiration4 будет запущена с космодрома SpaceX 39A в Космическом центре НАСА во Флориде. Перед полетом все члены экипажа пройдут необходимые обследования состояния здоровья и специальную подготовку в центре SpaceX. Будущих астронавтов будут тренировать, обращая особое внимание на орбитальную механику, работу в условиях микрогравитации, невесомости и других форматах стрессового тестирования.

Капсула Crew Dragon проведет в космосе несколько дней, вращаясь вокруг Земли по индивидуальной траектории полета.

Видеоанонс Inspiration4