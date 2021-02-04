Ілон Маск та його компанія SpaceX оголосили розіграш місць на перший комерційний політ у космос на кораблі CrewDragon. Переможців визначать вже у березні.

Джерело: Inspiration4

Компанія SpaceX, власником якої є Ілон Маск, анонсувала місію Inspiration4 – перший комерційний політ у космос, який відбудеться наприкінці 2021 року. На борту капсули CrewDragon не буде жодного професійного астронавта – капітаном стане підприємець Джаред Айзекман, який викупив усі 4 місця на кораблі.

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Хто такий Джаред Айзекман



Джаред Айзекман / Фото SpaceX

Джаред Айзекман – IT-підприємець, статки якого оцінюють у мільярди доларів. Він є власником компанії Shift 4 Payments – платіжного сервісу для готельно-ресторанного бізнесу. У Джареда є певний досвід у польотах – він був пілотом багатьох комерційних та військових літаків.

Мета місії – благодійність. Айзекман вирішив зібрати 200 мільйонів доларів для Дитячої лікарні святого Юди у Мемфісі – 100 мільйонів він пожертвував самостійно, а ще 100 сподівається зібрати.

Мільярдер оплатив не лише власне місце на кораблі, а й 3 інших. Одне з них займе хтось з лікарів клініки святого Юди. Кому дістанеться інших 2 місця –вирішить національна лотерея. Третього учасника оберуть з тих, хто зробить благодійний внесок на рахунок лікарні, а четвертого – з клієнтів Shift 4 Payments.

Як взяти участь у лотереї



Як виграти участь у місії Inspiration4 / Фото Inspiration4

Щоб стати учасником лотереї і отримати шанс на політ у космос, потрібно бути повнолітнім резидентом США, зробити внесок на рахунок лікарні святого Юди і залишити заявку на сайті Inspiration4. Мінімальна сума пожертвування – 10 доларів.

Взяти участь у розіграші можна протягом лютого 2021 року, а вже 3 березня організатори планують обрати переможців.

Про Inspiration4

Місія Inspiration4 буде запущена з космодрому SpaceX 39A у Космічному центрі НАСА у Флориді. Перед польотом усі члени екіпажу пройдуть необхідні обстеження стану здоров'я та спеціальну підготовку у центрі SpaceX. Майбутніх астронавтів тренуватимуть, звертаючи особливу увагу на орбітальну механіку, роботу в умовах мікрогравітації, невагомості та інших форматах стресового тестування.

Капсула Crew Dragon проведе у космосі кілька днів, обертаючись навколо Землі по індивідуальній траєкторії польоту.

Відеоанонс Inspiration4