Мы привыкли просматривать мемы на страницах социальных сетей в интернете, но совсем скором они станут настоящими произведениями искусства. Их покажут на выставке.

В этом году в Сиэтле, Далласе и Сиднее пройдет первая мем-биеннале Memennial 2020: Biennial 4 Memes, сообщает Artnet. Событие состоится в декабре одновременно во всех заявленных городах.

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Слово "биеннале" походит от латинских "bis" – дважды и "annuus" – год, и обозначает событие, которое регулярно проходит два раза в год. Этот термин используется преимущественно для мероприятий сферы искусства – выставок, фестивалей или творческих конкурсов. Самая известная биеннале – международная выставка современного искусства в Венеции, которая проводится с 1985 года.

Идея выставки Memennial 2020: Biennial 4 Memes принадлежит американскому художнику из Далласа Анаму Бахламу. Он решил устроить мероприятие, чтобы воздать должное авторам популярных картинок.

Мемы смешат, вдохновляют и вдыхают в нас жизнь. Они бесплатные и не имеют авторства, поэтому заставляют меня думать про общество немного иначе. Я хотел бы почтить их творцов,

– рассказал художник.

В программе биеннале заявлены танцевальные вечеринки, выставка физических произведений искусства и онлайн-показы. Среди материальных экспонатов будут картины, а сами мемы покажут на экранах.

В биеннале могут поучаствовать все желающие авторы мемов. Заявки принимают до 22 ноября через специальную форму.

Посетить выставку и посмеяться с нового искусства можно будет не только в вышеперечисленных городах, но и онлайн.