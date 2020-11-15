Мемы становятся искусством: американский художник устраивает первую мем-выставку
Мы привыкли просматривать мемы на страницах социальных сетей в интернете, но совсем скором они станут настоящими произведениями искусства. Их покажут на выставке.
В этом году в Сиэтле, Далласе и Сиднее пройдет первая мем-биеннале Memennial 2020: Biennial 4 Memes, сообщает Artnet. Событие состоится в декабре одновременно во всех заявленных городах.
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Идея выставки Memennial 2020: Biennial 4 Memes принадлежит американскому художнику из Далласа Анаму Бахламу. Он решил устроить мероприятие, чтобы воздать должное авторам популярных картинок.
Мемы смешат, вдохновляют и вдыхают в нас жизнь. Они бесплатные и не имеют авторства, поэтому заставляют меня думать про общество немного иначе. Я хотел бы почтить их творцов,
– рассказал художник.
В программе биеннале заявлены танцевальные вечеринки, выставка физических произведений искусства и онлайн-показы. Среди материальных экспонатов будут картины, а сами мемы покажут на экранах.
В биеннале могут поучаствовать все желающие авторы мемов. Заявки принимают до 22 ноября через специальную форму.
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