Меми стають мистецтвом: американський художник влаштовує першу мем-виставку
Ми звикли переглядати меми на сторінках соціальних мереж в інтернеті, але зовсім скоро вони стануть справжніми витворами мистецтва. Їх покажуть на виставці.
Цього року в Сіетлі, Далласі та Сіднеї пройде перша мем-бієнале Memennial 2020: Biennial 4 Memes, повідомляє Artnet. Подія відбудеться у грудні одночасно у всіх заявлених містах.
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Ідея виставки Memennial 2020: Biennial 4 Memes належить американському художнику з Далласу Анаму Бахламу. Він вирішив влаштувати захід, щоб віддати належне авторам популярних картинок.
Меми смішать, надихають і вдихають у нас життя. Вони безкоштовні і не мають авторства, тому змушують мене думати про суспільство трохи інакше. Я хотів би вшанувати їх творців,
– розповів художник.
У програмі бієнале заявлені танцювальні вечірки, виставка фізичних творів мистецтва та онлайн-покази. Серед матеріальних експонатів будуть картини, а самі меми показуватимуть на екранах.
У бієнале можуть взяти участь усі охочі автори мемів. Заявки приймають до 22 листопада через спеціальну форму.
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