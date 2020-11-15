Ми звикли переглядати меми на сторінках соціальних мереж в інтернеті, але зовсім скоро вони стануть справжніми витворами мистецтва. Їх покажуть на виставці.

Цього року в Сіетлі, Далласі та Сіднеї пройде перша мем-бієнале Memennial 2020: Biennial 4 Memes, повідомляє Artnet. Подія відбудеться у грудні одночасно у всіх заявлених містах.

Читайте також: "Галактика жаху": NASA пояснює наукові явища через круті постери – фото

Слово "бієнале" походить від латинських "bis" – двічі та "annuus" – рік, і означає подію, що регулярно відбувається два рази на рік. Цей термін застосовується переважно для мистецьких подій – виставок, фестивалів або творчих конкурсів. Найвідомішою бієнале є міжнародна виставка сучасного мистецтва у Венеції, що проводиться з 1985 року.

Ідея виставки Memennial 2020: Biennial 4 Memes належить американському художнику з Далласу Анаму Бахламу. Він вирішив влаштувати захід, щоб віддати належне авторам популярних картинок.

Меми смішать, надихають і вдихають у нас життя. Вони безкоштовні і не мають авторства, тому змушують мене думати про суспільство трохи інакше. Я хотів би вшанувати їх творців,

– розповів художник.

У програмі бієнале заявлені танцювальні вечірки, виставка фізичних творів мистецтва та онлайн-покази. Серед матеріальних експонатів будуть картини, а самі меми показуватимуть на екранах.

У бієнале можуть взяти участь усі охочі автори мемів. Заявки приймають до 22 листопада через спеціальну форму.

Відвідати виставку і посміятися з новітніх витворів мистецтва можна буде не лише у перерахованих містах, а й онлайн.