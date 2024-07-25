Иван является наводчиком самоходной артиллерийской установки M109. Об этом рассказали в 33 отдельной механизированной бригаде, где и служит герой легендарного мема.
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Что известно о защитнике
Иван родом из Тернополя. В бригаде рассказали, что мужчина служил в армии еще в 2016 – 2019 годах, однако впоследствии уволился из армии.
Когда началось полномасштабное вторжение россиян, мужчина находился на заработках за рубежом. Весной 2022 года он вернулся домой и снова стал на защиту страны.
"Колы, колы? Побачим колы": как родился мем
Видео, которое вошло в историю, было снято в период Революции достоинства. Тогда Иван участвовал в акциях протеста, о чем узнали в районном отделении тернопольской милиции.
Когда парень вернулся домой, правоохранители вызвали его на допрос. Мем родился во время диалога с милиционерами.
Мем "побачим-побачим": смотрите видео
Видео довольно быстро завирусилось и на него до сих пор можно часто наткнуться.
Вариант мема из соцсетей