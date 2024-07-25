Іван є навідником самохідної артилерійської установки M109. Про це розповіли у 33 окремій механізованій бригаді, де й служить герой легендарного мему.

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Що відомо про захисника

Іван родом із Тернополя. У бригаді розповіли, що чоловік служив у війську ще у 2016 – 2019 роках, проте згодом звільнився з армії.

Коли почалося повномасштабне вторгнення росіян, чоловік перебував на заробітках за кордоном. Весною 2022 року він повернувся додому та знову став на захист країни.

"Коли, коли? Побачим коли": як народився мем

Відео, яке увійшло в історію, було знято в період Революції гідності. Тоді Іван брав участь в акціях протесту, про що дізналися в районному відділку тернопільської міліції.

Коли хлопець повернувся додому, правоохоронці викликали його на допит. Мем народився під час діалогу з міліціонерами.

Мем "побачим-побачим": дивіться відео

Відео доволі швидко завірусилося і на нього досі можна часто натрапити.



Варіант мему із соцмереж