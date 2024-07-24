Пограничный наряд, в состав которого входили курсанты-стажировщики, задержали четырех мужчин в сопровождении 14-летнего подростка. В настоящее время устанавливают все детали.

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Подросток вел мужчин к Тисе

В Закарпатье наряд отдела "Вилок" Мукачевского отряда, в состав которого входят курсанты-стажировщики пограничного вуза, задержали при попытке незаконного пересечения границы четырех нарушителей вместе с несовершеннолетним проводником.

Мужчины планировали переплывать Тису. Сопровождал "плавателей" 14-летний житель села Вилок. Задержанными оказались жители Киевской, Закарпатской, Днепропетровской, а также Львовской областей.

За путешествие с возможным смертельным финалом в стремительном течении реки каждый из ловкачей заплатил от 4 до 6 тысяч долларов США. Подросток должен получить за свои услуги 1 тысячу долларов,

– говорится в сообщении ГПСУ.

Правовую оценку действиям задержанных уже вскоре будет давать суд. В настоящее время оперативники отряда устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконного путешествия мужчин.

К слову, на днях пограничники в Карпатах спасли мужчину, который хотел незаконно пересечь границу. Они нашли его мокрого и истощенного. Как рассказали в ГНСУ, мужчина чуть не погиб от переохлаждения. Оказалось, что он заблудился, когда пытался добраться до Румынии.