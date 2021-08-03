В 2015 году увидел свет первый всемирно известный пакистанский мем. "Дружба закончилась из Мудасиром" – это история о настоящей мужской дружбе с настоящими мужскими драмами.

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Недавно один из самых вирусных мемов, что появился в Пакистане шесть лет назад, был продан на онлайн-платформе Foundation как мем NFT за 20 токенов Ethereum, что эквивалентно 51 776 долларам. Продажу организовал лондонский стартап Alter.

Мем Мудасир, вероятно, может быть признан по крайней мере десятками миллионов людей, и он также является смешным для меня, поскольку я сам переделывал его в прошлом,

– рассказал человек, купивший мэм.

Предыстория

Житель Пакистана по имени Асиф Раза 13 сентября 2015 года сообщил в фейсбуке об окончании дружбы с Мудасиром. Для наглядности он опубликовал на своей странице примитивно отредактированное фото, где красноречиво это объяснил. По углам фото были размещены изображения того самого Мудасира, перечеркнутые крестами.

Дружба закончилась с Мудасиром. Теперь Салман – мой лучший друг,

– гласит яркая надпись.



"Дружба с Мудасиром закончена. Теперь Салман – мой лучший друг" / Фото с фейсбука Асифа.

Ты не знаешь, каково это – быть хорошим другом. Если ты считаешь дружбу игрушкой, то ты получишь игрушку в ответ. А теперь уходи!,

– писал Раза в своей публикации.

С тех пор с подачи Reddit пост с грубо отредактированным изображением рукопожатия двух мужчин стал вирусным, а десятки тысяч людей начали переживать о ссоре ребят. Кроме того, пользователи социальных сетей использовали изображения в качестве шаблона для мемов о расставании, политике, спорте, бытовых ситуациях, проблемах дипломатии и т.д.

"Дружба со Skype закончена. Теперь Discord – мой лучший друг" / Фото из соцсетей

"Дружба с Apple Music закончена. Теперь Spotify – мой лучший друг" / Фото из соцсетей

"Дружба с Натали Портман закончена. Теперь Галь Гадот – мой лучший друг" / Фото из соцсетей

"Дружба с Неймаром закончена. Теперь Коутиньо – мой лучший друг" / Фото из соцсетей



Отсылка к мему о неверном парне / Фото из соцсетей

Однако через месяц, Асиф опубликовал новый пост. В новой картинке он объявил, что помирился с Мудасиром. И отныне у него два лучших друга.



"Дружба с Мудасиром восстановлена. Теперь Мудасир и Салман оба – мои лучшие друзья" / Фото из соцсетей

Часть суммы от продажи NFT пойдет организатору аукциона – компании Alter. Остальные деньги Асиф пообещал разделить поровну между собой и своими друзьями – героями мема. Также пакистанец планирует сделать еще пару мемов и попытаться снова продать их.

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