У 2015 році побачив світ перший всесвітньо відомий пакистанський мем. "Дружба закінчилася з Мудасиром" – це історія про справжню чоловічу дружбу зі справжніми чоловічими драмами.

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Нещодавно один з найбільш вірусних мемів, що з'явився в Пакистані шість років тому, був проданий на онлайн-платформі Foundation як мем NFT за 20 токенів Ethereum, що еквівалентно 51 776 доларам. Продаж організував Лондонський стартап Alter.

Мем Мудасір, ймовірно, може бути визнаний принаймні десятками мільйонів людей, і він також є смішним для мене, оскільки я сам переробляв його в минулому,

– розповів чоловік, який купив мем.

Передісторія

Житель Пакистану, на ім'я Асіф Раза 13 вересня 2015 року повідомив у фейсбуці про закінчення дружби з Мудасиром. Для наочності він опублікував на своїй сторінці примітивно відредаговане фото, де красномовно це пояснив. По кутах фото були розміщені зображення того самого Мудасира, перекреслені хрестами.

Дружба закінчилася з Мудасиром. Тепер Салман – мій найкращий друг,

– свідчить яскравий напис.



"Дружба з Мудасиром закінчена. Тепер Салман – мій найкращий друг" / Фото з фейсбуку Асіфа.

Ти не знаєш, як це – бути хорошим другом. Якщо ти вважаєш дружбу іграшкою, то ти отримаєш іграшку у відповідь. А тепер йди!,

– писав Раза у своєму дописі.

Відтоді з подачі Reddit пост з грубо відредагованим зображенням рукостискання двох чоловіків став вірусним, а десятки тисяч людей почали переживати про сварку хлопців. Крім того, користувачі соціальних мереж використовували зображення як шаблон для мемів про розставання, політику, спорт, побутові ситуації, проблеми дипломатії тощо.



"Дружба зі Skype закінчена. Тепер Discord – мій найкращий друг" / Фото із соцмереж



"Дружба з Apple Music закінчена. Тепер Spotify – мій найкращий друг" / Фото із соцмереж



"Дружба з Наталі Портман закінчена. Тепер Галь Гадот – мій найкращий друг" / Фото із соцмереж



"Дружба з Неймаром закінчена. Тепер Коутіньо – мій найкращий друг" / Фото із соцмереж



Відсилання до мему про невірного хлопця / Фото із соцмереж

Проте за місяць, Асіф опублікував новий пост. В новій картинці він оголосив, що помирився з Мудасиром. І відтепер у нього два кращих друга.



"Дружба з Мудасиром відновлена. Тепер Мудасир і Салман обидва – мої найкращі друзі" / Фото із соцмереж

Частина суми від продажу NFT піде організатору аукціону – компанії Alter. Решту Асіф пообіцяв розділити порівну між собою та своїми друзями – героями мему. Також пакистанець планує зробити ще пару мемів і спробувати знову продати їх.

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