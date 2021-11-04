Мастер фотошопа троллит людей в интернете: они просят об этом сами

В интернете есть немало графических дизайнеров, художников и иллюстраторов, но немногим из них удалось завоевать такую популярность, как Джеймс Фридман. Он собрал огромную армию поклонников благодаря редактированию снимков своих подписчиков в фотошопе. Они сами просят его подправить свои фото, а он подходит к этому то ли слишком буквально, то ли очень креативно.

Сначала редактирование фото было обычным хобби для Джеймса, но постепенно оно превратилось в полноценный проект. Сейчас его работы получают безумный отклик аудитории, а на страницы дизайнера в соцсетях подписаны миллионы людей.

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Недавно Джеймс даже выпустил книгу со своими забавными коллажами. К слову, название для нее он выбрал не менее удачное, чем правки на фото – "Радость фотошопа. Когда просишь о помощи не того парня".

Развлечения 24 подготовили подборку свежих работ "фотошоп-тролля", как Джеймса часто называют в интернете. Обещаем, будет настолько весело, что вы захотите отправить ему и собственные фото.

"Мог бы ты удалить все лишние предметы?"

"Можешь сделать фон страшнее?"

"Помоги мне, пожалуйста, с этим фото. Оно хорошее, но кажется, что мне не хватает руки"

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"Мы хард-рок группа Formosa. Можешь сделать наш вид более "тяжелым"? Добавить больше металла?"

"Из-за этой белоснежной рубашки, мои зубы на этом фото выглядят желтыми. Можно ли сделать что-нибудь, чтобы это исправить?"

"Можешь забрать руку от моей груди?"

"Можешь сделать меня опаснее?"

"Можно сделать так, чтобы мужчина сзади выглядел счастливее?"

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"Мне интересно, можно ли отредактировать эти перила на фото?"

"Я сделал это официальное фото, но надел галстук не того цвета. Можешь ли ты изменить его цвет на обычный черный?"

"Мне интересно посмотреть, как это будет выглядеть с водопадом на заднем плане и, возможно, добавить немного зеленого"