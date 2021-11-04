Сначала редактирование фото было обычным хобби для Джеймса, но постепенно оно превратилось в полноценный проект. Сейчас его работы получают безумный отклик аудитории, а на страницы дизайнера в соцсетях подписаны миллионы людей.
Это интересно Как выбрать удобную и безопасную игровую платформу: особенности современного онлайн-казино
Недавно Джеймс даже выпустил книгу со своими забавными коллажами. К слову, название для нее он выбрал не менее удачное, чем правки на фото – "Радость фотошопа. Когда просишь о помощи не того парня".
Развлечения 24 подготовили подборку свежих работ "фотошоп-тролля", как Джеймса часто называют в интернете. Обещаем, будет настолько весело, что вы захотите отправить ему и собственные фото.
"Мог бы ты удалить все лишние предметы?"
"Можешь сделать фон страшнее?"
"Помоги мне, пожалуйста, с этим фото. Оно хорошее, но кажется, что мне не хватает руки"
Не пропустите Какими в реальной жизни были бы животные из детских рисунков: курьезная подборка
"Мы хард-рок группа Formosa. Можешь сделать наш вид более "тяжелым"? Добавить больше металла?"
"Из-за этой белоснежной рубашки, мои зубы на этом фото выглядят желтыми. Можно ли сделать что-нибудь, чтобы это исправить?"
"Можешь забрать руку от моей груди?"
"Можешь сделать меня опаснее?"
"Можно сделать так, чтобы мужчина сзади выглядел счастливее?"
Смотрите также Меняет все: очаровательные фото людей до и после того, как их попросили улыбнуться