Marvel выпустила удивительные открытки с главными локациями своей киновселенной

Студия Marvel в своих фильмах показывает самые разнообразные места. Одни из них реальные, вторые выдуманные, а третьи даже не на Земле. Поэтому просмотр лент известной студии может стать для зрителей своеобразным путешествием по миру и за его пределами.

Официальный инстаграм-аккаунт Marvel Entertainment в Великобритании и Ирландии опубликовал серию открыток с локациями киновселенной.

Это интересно Игра, в которой объединились слоты и бинго: что нужно знать о Slingo

Всего для фанатов подготовили девять открыток с изображениями – некоторые места более известны, чем другие. Несомненно, поклонники и дальше будут продолжать наблюдать за многими уголками необъятной Вселенной Marvel.

На открытках изображены такие локации:

Ваканда ("Черная пантера");

Вормир ("Мстители: Война бесконечности");

ферма Таноса ("Мстители: Финал");

Санктум Санкторум ("Доктор Стрендж");

Haven Hills ("Локи");

Эго ("Стражи галактики 2");

Асгард ("Тор");

Вествью ("Вандавижен");

Ксандар ("Стражи галактики").



Ваканда ("Черная пантера") / Фото инстаграм Marvel UK & Ireland



Вормир ("Мстители: война бесконечности") / Фото инстаграм Marvel UK & Ireland



Ферма Таноса ("Мстители: Финал") / Фото инстаграм Marvel UK & Ireland



Санктум Санкторум ("Доктор Стрендж") / Фото инстаграм Marvel UK & Ireland

К теме История создания своей киновселенной: Marvel Studios анонсировала новую книгу



Haven Hills ("Локи") / Фото инстаграм Marvel UK & Ireland



Эго ("Стражи галактики 2") / Фото инстаграм Marvel UK & Ireland



Асгард ("Тор") / Фото инстаграм Marvel UK & Ireland



Вествью ("Вандавижен") / Фото инстаграм Marvel UK & Ireland



Ксандар ("Стражи галактики") / Фото инстаграм Marvel UK & Ireland