Marvel выпустила удивительные открытки с главными локациями своей киновселенной

21 ноября 2021 , 12:40
Читати новину українською

Источник:

инстаграм Marvel UK & Ireland

Студия Marvel в своих фильмах показывает самые разнообразные места. Одни из них реальные, вторые выдуманные, а третьи даже не на Земле. Поэтому просмотр лент известной студии может стать для зрителей своеобразным путешествием по миру и за его пределами.

Официальный инстаграм-аккаунт Marvel Entertainment в Великобритании и Ирландии опубликовал серию открыток с локациями киновселенной.

Это интересно Игра, в которой объединились слоты и бинго: что нужно знать о Slingo

Всего для фанатов подготовили девять открыток с изображениями – некоторые места более известны, чем другие. Несомненно, поклонники и дальше будут продолжать наблюдать за многими уголками необъятной Вселенной Marvel.

На открытках изображены такие локации:

  • Ваканда ("Черная пантера");
  • Вормир ("Мстители: Война бесконечности");
  • ферма Таноса ("Мстители: Финал");
  • Санктум Санкторум ("Доктор Стрендж");
  • Haven Hills ("Локи");
  • Эго ("Стражи галактики 2");
  • Асгард ("Тор");
  • Вествью ("Вандавижен");
  • Ксандар ("Стражи галактики").


Ваканда ("Черная пантера") / Фото инстаграм Marvel UK & Ireland


Вормир ("Мстители: война бесконечности") / Фото инстаграм Marvel UK & Ireland


Ферма Таноса ("Мстители: Финал") / Фото инстаграм Marvel UK & Ireland


Санктум Санкторум ("Доктор Стрендж") / Фото инстаграм Marvel UK & Ireland

К теме История создания своей киновселенной: Marvel Studios анонсировала новую книгу


Haven Hills ("Локи") / Фото инстаграм Marvel UK & Ireland


Эго ("Стражи галактики 2") / Фото инстаграм Marvel UK & Ireland


Асгард ("Тор") / Фото инстаграм Marvel UK & Ireland


Вествью ("Вандавижен") / Фото инстаграм Marvel UK & Ireland


Ксандар ("Стражи галактики") / Фото инстаграм Marvel UK & Ireland

 

Автор: Тата Шаргородська