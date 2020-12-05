Марс собирается стать оживленным местом уже в ближайшие несколько лет. NASA, Китай и Объединенные Арабские Эмираты в этом году запустили миссии на Красную планету. Миссия ESA из-за технических проблем и пандемии коронавируса была отложена до 2022 года. Но уже сейчас Земля может стать домом для множества марсоходов ExoMy.

Известно, что полноразмерный марсоход Rosalind Franklin ExoMars должен приземлиться на Марсе в 2023 году, где будет искать признаки инопланетной жизни. Но уже сейчас Европейское космическое агентство (ESA) предлагает владельцам 3D принтеров напечатать собственную мини-версию марсохода – ExoMy.

Читайте также Популяризация альпинизма: новая настольная игра от профессионального горного гида

Шестиколесный марсоход ExoMy был разработан лабораторией планетарной робототехники ESA, которая специализируется на разработке платформ для передвижения и навигационных систем для поддержки миссий ESA по исследованию планет.

Мы сосредоточились на том, чтобы сделать дизайн максимально легким и доступным. Он использует компьютер Raspberry Pi и стандартные электронные компоненты, доступные в интернете и в любом магазине для хобби. Мы надеемся, что школьники или студенты сделают свой собственный ExoMy, чтобы познакомиться с робототехникой и узнать о полноразмерном вездеходе ExoMars, запуск которого запланирован на 2022 год,

– комментируют разработчики чертежей ExoMy.

Любой, у кого есть 3D-принтер, может создать свой собственный ExoMy. Бесплатные чертежи с открытым кодом доступны на GitHub вместе с пошаговым руководством по сборке и учебными пособиями.

ExoMy очень похож на свой полноразмерный аналог. У него шесть колес и подвеска "тройная тележка", которая позволит Rosalind Franklin ExoMars легко перемещаться по пересеченной местности на Марсе.

ExoMy – это больше, чем игрушка, поскольку он может служить недорогой платформой для исследований и создания прототипов для роботизированных экспериментов,

– сказал швейцарский стажер ESA Миро Воелми.

Управление осуществляется с помощью геймпада или веб-браузера на мобильном устройстве,

– добавляет бельгийский стажер Лоренцо Сервантес.

Миниатюрная копия в высоту 42 см, а мачта камеры – настраиваемое лицо и предназначена для ношения различных головных уборов, на всякий случай, если вы хотите, чтобы ваш ExoMy выглядел симпатичнее.

Чтобы получить дополнительную информацию о том, как построить свой собственный марсоход ExoMy – перейдите по ссылке.

Смотрите видео от ESA о мини-версии марсохода ExoMy: