Марс збирається стати жвавим місцем вже у найближчі декілька років. NASA, Китай та Об'єднані Арабські Емірати в цьому році запустили місії на Червону планету. Місія ESA через технічні проблеми і пандемію коронавірусу була відкладена до 2022 року. Але вже зараз Земля може стати домом для безлічі марсоходів ExoMy.

Відомо, що повнорозмірний марсохід Rosalind Franklin ExoMars має приземлитися на Марсі в 2023 році, де буде шукати ознаки інопланетного життя. Але вже зараз Європейське космічне агентство (ESA) пропонує власникам 3D принтерів надрукувати власну мініверсію марсоходу – ExoMy.

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Шестиколісний марсохід ExoMy був розроблений лабораторією планетарної робототехніки ESA, яка спеціалізується на розробці платформ для пересування і навігаційних систем для підтримки місій ESA з дослідження планет.

Ми зосередилися на тому, щоб зробити дизайн максимально легким і доступним. Він використовує Комп'ютер Raspberry Pi і стандартні електронні компоненти, доступні в інтернеті і в будь-якому магазині для хобі. Ми сподіваємося, що школярі або студенти зроблять свій власний ExoMy, щоб познайомитися з робототехнікою і дізнатися про повнорозмірний всюдихід ExoMars, запуск якого запланований на 2022 рік,

– коментують розробники креслення ExoMy.

Будь-хто, хто має 3D-принтер, може створити свій власний ExoMy. Безкоштовні креслення з відкритим кодом доступні на GitHub разом з покроковим керівництвом по збірці і навчальними посібниками.

ExoMy дуже схожий на свого повнорозмірного аналога. У нього шість коліс і підвіска "потрійний візок", яка дозволить Rosalind Franklin ExoMars легко переміщатися по пересіченій місцевості на Марсі.

ExoMy – це більше, ніж іграшка, оскільки вона може служити недорогою платформою для досліджень і створення прототипів для роботизованих експериментів,

– сказав швейцарський стажер ESA Міро Воелмі.

Управління здійснюється за допомогою геймпада або веб-браузера на мобільному пристрої,

– додає бельгійський стажер Лоренцо Сервантес.

Мініатюрна копія має висоту 42 см, а щогла камери – настроюване обличчя і призначена для носіння різних головних уборів, на всякий випадок, якщо ви хочете, щоб ваш ExoMy виглядав симпатичнішим.

Щоб отримати додаткову інформацію про те, як побудувати свій власний марсохід ExoMy – перейдіть за посиланням.

Дивіться відео від ESA про мініверсію марсоходу ExoMy: