Мальчик, который выжил: мужчина показал фотографии питбуля со шрамом Гарри Поттера
Пользователь сайта Reddit показал в сети фотографии собаки. Похоже, что этот песик совсем не обычный, ведь у него на лбу есть такой же шрам, как и у самого известного волшебника в мире.
Источник:реддіт Bondia
Реддитор с никнеймом Bonadia опубликовал фотографии питбультерьера, которые поразили сеть и стали вирусными. Дело в том, что собака имеет шрам в виде молнии слева на лбу – в том же месте и той же формы, что у Гарри Поттера. Чтобы сходство было еще более очевидным, мужчина добавил в фоторедакторе очки и грифиндорський галстук.
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Шрам этого мальчика напомнил мне какого-то известного волшебника,
– написал реддитор.
Питбуль со шрамом Гарри Поттера / Фото Reddit
Этот питбуль попал из приюта в ветеринарную клинику, где работает Bonadia, после того, как его сбил автомобиль. К счастью, с песиком все хорошо. Его действительно можно назвать "Мальчиком, который выжил".
Другие реддиторы подтвердили сходство собаки с Гарри Поттером и сделали этот пост вирусным. Вот какие комментарии они оставляли под фото:
- Я подумала о Гарри Поттере еще до того, как увидела подпись;
- Самый. Милый. Волшебник. В мире;
- Он – хороший мальчик, выжил;
- Ты – собака, Гарри;
- Когда он пойдет в Догвартс? – Когда директор Лабрадор пришлет ему письмо;
- Ему пора в ГрифиндоГ.
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