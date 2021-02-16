Пользователь сайта Reddit показал в сети фотографии собаки. Похоже, что этот песик совсем не обычный, ведь у него на лбу есть такой же шрам, как и у самого известного волшебника в мире.

Реддитор с никнеймом Bonadia опубликовал фотографии питбультерьера, которые поразили сеть и стали вирусными. Дело в том, что собака имеет шрам в виде молнии слева на лбу – в том же месте и той же формы, что у Гарри Поттера. Чтобы сходство было еще более очевидным, мужчина добавил в фоторедакторе очки и грифиндорський галстук.

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Шрам этого мальчика напомнил мне какого-то известного волшебника,

– написал реддитор.



Питбуль со шрамом Гарри Поттера / Фото Reddit

Этот питбуль попал из приюта в ветеринарную клинику, где работает Bonadia, после того, как его сбил автомобиль. К счастью, с песиком все хорошо. Его действительно можно назвать "Мальчиком, который выжил".

Другие реддиторы подтвердили сходство собаки с Гарри Поттером и сделали этот пост вирусным. Вот какие комментарии они оставляли под фото: