Користувач сайту Reddit показав у мережі фотографії собаки. Схоже, що цей песик зовсім не звичайний, адже у нього на чолі є такий самий шрам, як і у найвідомішого чарівника у світі.

Реддитор з нікнеймом Bonadia опублікував фотографії пітбультер'єра, які вразили аудиторію і стали вірусними. Річ у тому, що собака на лівому боці чола має шрам у вигляді блискавки – у тому ж місці та тієї ж форми, що й у Гаррі Поттера. Аби схожість була ще очевиднішою, чоловік додав у фоторедакторі ще й окуляри та грифіндорську краватку.

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Шрам цього хлопчика нагадав мені якогось відомого чарівника,

– написав реддитор.



Пітбуль зі шрамом Гаррі Поттера / Фото Reddit

Цей пітбуль потрапив з притулку до ветеринарної клініки, де працює Bonadia, після того, як його збив автомобіль. На щастя, з песиком все добре. Його справді можна назвати "Хлопчиком, що вижив".

Інші реддитори підтвердили схожість собаки з Гаррі Поттером та зробили цей допис вірусним. Ось які коментарі вони залишали під фото: