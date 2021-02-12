25 випадків, коли людям побачилось не те, що було насправді: добірка кумедних фото
Подібні історії траплялися з кожним з нас. Усі ми бачили динозавра замість звичайної хмарини та собаку замість сміттєвого пакета. Учені називають таке явище парейдолією. Це коли ми хибно сприймаємо певні об'єкти за інші, подібні за якимись ознаками. Такі випадки можуть смішити чи лякати, але всі вони надзвичайно цікаві.
Джерело:Boredpanda
Люди в мережі часто діляться фотографіями явищ парейдолії, які з ними трапляються. Пропонуємо переглянути найцікавіші з них.
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"Я знайшов гриб, схожий на маленьку сову"
"Іноді матінка-природа буває моторошною"
"Хто це біжить? Людина чи собака?"
"Кішка дивується ядерному вибуху у моїй каві"
"Віддзеркалення черепахи нагадує людське обличчя"
"Цей камінь схожий на відрубану голову"
"Шерсть на грудях моєї собаки нагадує кота, який чхає"
"Цей перець халапеньйо схожий на динозавра"
"Я знайшов Дональда Трампа у собачому вусі"
"Знімок мого мозку схожий на Грінча"
"Тріщини над вимикачем утворили зображення кішки"
"Схоже, що хтось намагається втекти з цієї картоплини"
"Ця краплинка крему схожа на кошеня"
"Зайшов на кухню, і побачив цього хлопця"
"Я навіть уявляю, як воно кричить: "Відпусти мене"
"Сонячні промені та склянка намалювали портрет Гомера Сімпсона на моєму столі"
"Там усміхнене поросятко, бачите?"
"А це Сід з "Льодовикового періоду"
"Гарбузик схожий на равлика"
"Шматочок паперу, що прилип до холодильника, схожий на собаку"
"Усі ж бачать тут жабу, правда?"
"На цьому фото 2 собаки"
"Крижаний привид усередині пляшки з водою"
"Цей пиріг чимось дуже незадоволений"
"Це не моя собака, це ковдра на її лежанці"
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