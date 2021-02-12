Подобные истории случались с каждым из нас. Все мы видели динозавра вместо обычного облака и собаку вместо мусорного пакета. Ученые называют такое явление парейдолией. Это когда мы ошибочно принимает определенные обьекты за другие, похожие по каким-либо признакам. Такие случаи могут смешить или пугать, но все они очень интересные.

Люди в сети часто делятся фотографиями явлений парейдолии, которые с ними случаются. Предлагаем посмотреть на самые интересные из них. Читайте также Готовимся к празднику: как убедить друзей, что у тебя есть девушка – веселые фотосоветы "Я нашел гриб, похожий на маленькую сову" "Иногда матушка-природа бывает жуткой" "Кто это бежит? Человек или собака?" "Кошка удивляется атомному взрыву в моем кофе" "Отражение черепахи напоминает человеческое лицо" "Этот камень похож на отрубленную голову" "Шерсть на груди моей собаки напоминает кота, который чихает" "Этот перец халапеньо похож на динозавра" "Я нашел Дональда Трампа в собачьем ухе" "Снимок моего мозга похож на Гринча" "Трещины над выключателем образовали изображение кошки" "Похоже, что кто-то пытается сбежать из этой картошки" "Эта капелька крема похожа на котенка" "Зашел на кухню, и увидел этого парня" "Я даже представляю, как оно кричит: "Отпусти меня" "Солнечные лучи и стакан нарисовали портрет Гомера Симпсона на моем столе" "Там улыбчивый поросенок, видите?" "А это Сид из "Ледникового периода" "Тыковка похожа на улитку" "Кусочек бумаги, который прилип к холодильнику, похож на собаку" "Все же видят эту жабу, правда?" "На этом фото 2 собаки" "Ледяное привидение внутри бутылки с водой" "Этот пирог чем-то очень недоволен" "Это не моя собака, это одеяло на ее лежанке"