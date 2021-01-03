Представляете, как выглядит глаз кота в макросъемке или же утренний кофе? Если нет, тогда читайте об этом в материале ниже.

Макросъемка предназначена для изображения мелких предметов в большом масштабе. Так в Инстаграме @macrofying есть множество предметов которые представлены совсем не так, как мы можем их увидеть.

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Макрокрасота в фото и видео

Первые фото на странице в Инстаграме – это были насекомые

Перо с чернилами

Капли воды в свече

Шариковая ручка

Как выглядит кисточка

Как выглядит шариковая ручка, когда пишет

Утренний кофе в зуминге

Глаз кошки как отдельная вселенная

Капля клова на кончике иглы в масштабе

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