Макрофотография нового уровня: удивительные видео
Представляете, как выглядит глаз кота в макросъемке или же утренний кофе? Если нет, тогда читайте об этом в материале ниже.
Макросъемка предназначена для изображения мелких предметов в большом масштабе. Так в Инстаграме @macrofying есть множество предметов которые представлены совсем не так, как мы можем их увидеть.
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Макрокрасота в фото и видео
Первые фото на странице в Инстаграме – это были насекомые
Перо с чернилами
Капли воды в свече
Шариковая ручка
Как выглядит кисточка
Как выглядит шариковая ручка, когда пишет
Утренний кофе в зуминге
Глаз кошки как отдельная вселенная
Капля клова на кончике иглы в масштабе
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