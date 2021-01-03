Макрофотографія нового рівня: дивовижні відео
Уявляєте, як виглядає око кота у макрозйомці або ж ранкова кава? Якщо ні, тоді читайте про це у матеріалі нижче.
Макрозйомка призначена для зображення дрібних предметів у великому масштабі. Так в інстаграмі @macrofying є безліч предметів. які представлені зовсім не так, як ми можемо їх побачити.
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Макрокраса у фото та відео
Перші фото на сторінці в інстаграмі – це були комахи
Перо з чорнилом
Краплі води у свічці
Кулькова ручка
Як виглядає пензлик
Як виглядає кулькова ручка, коли пише
Ранкова кава в зумінгу
Око кота як окремий всесвіт
Крапля клові на кінчику голки у масштабі
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