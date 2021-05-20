В Мадриде открыли музей пластика, который впоследствии отправили на переработку

Пластик занимает в нашей жизни важное место. Это невероятный материал. Он проходит через наши руки каждый день.

Количество пластика, которое мы встречаем каждый день, не заканчивается. И чтобы показать жизненно важную роль, которую пластик играет в нашей жизни, в испаском Мадриде был создан Музей пластика. А через десять дней его отправили на переработку.

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Второй целью создания музея была демонстрация возможностей, которые открывают повторное использование и переработка пластика. Кроме того, что в качестве экспонатов там выставили объекты из этого материала, из пластика также сделали и само временное здание музея. Экспозиция должна была показать посетителям, насколько пластик является противоречивым.

Авторы выставки постарались рассказать об основных функциях, которые дает пластик при правильном использовании и, как он изменил охрану здоровья, пищевую промышленность, строительство, транспорт и даже методы защиты окружающей среды.

Этот музей подчеркивает важность использования пластика и его вклад в защиту окружающей среды на всех этапах: экологический дизайн, использование, в том числе повторное, и переработка,

– пояснила автор проекта Алисия Мартин.



В Мадриде открыли музей пластика / Фото ArchDaily

Сегодня уделяется много внимания огромному вреду, который пластик нанес окружающей среде. Но, например, пластиковые брезенты используют на свалках, чтобы избежать загрязнения грунтовых вод, а пластик как теплоизоляционный материал снижает потребление энергии и тому подобное

Мы много говорим об огромном вреде, который пластик наносит окружающей среде. Но во многих случаях этот материал снижает чрезмерный расход энергии,

– добавила Алисия.



В Мадриде открыли музей пластика, который отправили на переработку / Фото ArchDaily



Музей пластика отправили на переработку / Фото ArchDaily



Музей пластика в Мадриде / Фото ArchDaily