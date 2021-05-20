У Мадриді відкрили музей пластику, який згодом відправили на переробку

Кількість пластику, яку ми зустрічаємо щодня, не закінчується. І щоб показати життєво важливу роль, яку пластик відіграє в нашому житті, в іспанському Мадриді був створений Музей пластику. А через десять днів його відправили на переробку.

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Другою метою створення музею була демонстрація можливостей, які відкривають повторне використання і переробка пластику. Окрім того, що як експонати там виставили об'єкти з цього матеріалу, з пластику також зробили саму тимчасову будівлю музею. Експозиція повинна була показати відвідувачам, наскільки пластик є суперечливим.

Автори виставки намагалися розповісти про основні функції, які дає пластик при правильному використанні та, як він змінив охорону здоров'я, харчову промисловість, будівництво, транспорт і навіть методи захисту навколишнього середовища.

Цей музей підкреслює важливість використання пластику і його внесок у захист навколишнього середовища на всіх етапах: екологічний дизайн, використання, в тому числі повторне, і переробка,

– пояснила авторка проєкту Алісія Мартін.



У Мадриді відкрили музей пластику / Фото ArchDaily

Сьогодні приділяється багато уваги величезній шкоді, яку пластик завдав навколишньому середовищу. Але, наприклад, пластикові брезенти використовують на звалищах, щоб уникнути забруднення ґрунтових вод, а пластик як теплоізоляційний матеріал знижує споживання енергії тощо

Ми багато говоримо про величезну шкоду, яку пластик завдає навколишньому середовищу. Але в багатьох випадках цей матеріал знижує надмірну витрату енергії,

– додала Алісія.



У Мадриді відкрили музей пластику, який відправили на переробку / Фото ArchDaily



Музей пластику відправили на переробку / Фото ArchDaily



Музей пластику у Мадриді / Фото ArchDaily