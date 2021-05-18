Зря бобер стучался в двери театра – ему никто так и не открыл. Однако именно в это время мимо театра проезжал актер Ингус Книплок, он заметил одинокую зверушку и решил успокоить растерянного посетителя.

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Актер Книплок пошутил, что животное пришло в театр на спектакль и проводил заблудившееся животное к водоему, который расположен прямо напротив театра.

Безусловно, что бобер пришел на спектакль "Человеку нужна собака", потому что он хочет понять – почему собака, а не бобер? Или же бобер хотел посмотреть спектакль "Следующая весна", рассказывающий о реальной жизни в деревне,

– сказал актер.