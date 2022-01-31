Лунный календарь на февраль-2022: когда можно увидеть полнолуние

31 января 2022 , 23:00
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Источник:

24 канал

Каждый месяц на небе можно наблюдать полную Луну. Когда именно в феврале можно будет увидеть светило и какие дни будут благоприятными для дел – в материале.

Лунный календарь поможет разобраться, какие дни будут благоприятными и неблагоприятными для ваших дел.

Читайте также Лунный календарь на январь: когда можно увидеть полнолуние в новом году

Лунный календарь на февраль

1 февраля

Новолуние

28, 29, 1 день

2 февраля

Растущая Луна

1, 2 день

3 февраля

Растущая Луна

2,3 день

4 февраля

Растущая Луна

3, 4 день

5 февраля

Растущая Луна

4, 5 день

6 февраля

Растущая Луна

5, 6 день

7 февраля

Растущая Луна

6, 7 день

8 февраля

Первая четверть

7, 8 день

9 февраля

Растущая Луна

8, 9 день

10 февраля

Растущая Луна

9, 10 день

11 февраля

Растущая Луна

10, 11 день

12 февраля

Растущая Луна

11, 12 день

13 февраля

Растущая Луна

12, 13 день

14 февраля

Растущая Луна

13, 14 день

15 февраля

Растущая Луна

14, 15 день

16 февраля

Полнолуние

16, 17 день

17 февраля

Убывающая Луна

17, 18 день

18 февраля

 Убывающая Луна

18, 19 день

19 февраля

Убывающая Луна

19, 20 день

20 февраля

Убывающая Луна

20, 21 день

21 февраля

Убывающая Луна

21, 22 день

22 февраля

Убывающая Луна

22 день

23 февраля

Убывающая Луна

22, 23 день

24 февраля

Третья четверть

23, 24 день

25 февраля

Убывающая Луна

24, 25 день

26 февраля

Убывающая Луна

25, 26 день

27 февраля

Убывающая Луна

26, 27 день

28 февраля

Убывающая Луна

27, 28 день

Благоприятные дни в этом месяце: 3, 7, 9, 10, 14, 17, 21, 24 февраля.

Неблагоприятные числа: 26 февраля.

Лунные фазы в феврале:

  • Новолуние – 1 февраля в 08:46;
  • Полнолуние – 16 февраля в 19:57;
  • Растущая Луна – со 2 по 15 февраля;
  • Убывающая Луна – с 17 по 28 февраля;
  • Лунное затмение – нет;
  • Солнечное затмение – нет.

Какие стадии проходит месяц

  • Новый месяц – в этот период Месяца не видно.
  • Молодая Луна – первое появление Месяца на небе после новолуния в виде узкого серпа.
  • Первая четверть – освещена только половина Луны.
  • Растущая Луна.
  • Полнолуние – состояние, когда Луна целиком освещена.
  • Убывающая Луна.
  • Последняя четверть – опять освещена только половина Луны.
  • Старый Месяц.