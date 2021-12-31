Лунный календарь расскажет, какие дни будут благоприятными и неблагоприятными для ваших дел.
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Лунный календарь на январь
|
1 января
|
Убывающая Луна
|
27, 28 день
|
2 января
|
Новолуние
|
28, 29, 1 день
|
3 января
|
Растущая Луна
|
1, 2 день
|
4 января
|
Растущая Луна
|
2,3 день
|
5 января
|
Растущая Луна
|
3, 4 день
|
6 января
|
Растущая Луна
|
4, 5 день
|
7 января
|
Растущая Луна
|
5, 6 день
|
8 января
|
Растущая Луна
|
6, 7 день
|
9 января
|
Первая четверть
|
7, 8 день
|
10 января
|
Растущая Луна
|
8, 9 день
|
11 января
|
Растущая Луна
|
9, 10 день
|
12 января
|
Растущая Луна
|
10, 11 день
|
13 января
|
Растущая Луна
|
11, 12 день
|
14 января
|
Растущая Луна
|
12, 13 день
|
15 января
|
Растущая Луна
|
13, 14 день
|
16 января
|
Растущая Луна
|
14, 15 день
|
17 января
|
Растущая Луна
|
15, 16 день
|
18 января
|
Полнолуние
|
16, 17 день
|
19 января
|
Убывающая Луна
|
17, 18 день
|
20 января
|
Убывающая Луна
|
18, 19 день
|
21 января
|
Убывающая Луна
|
19, 20 день
|
22 января
|
Убывающая Луна
|
20, 21 день
|
23 января
|
Убывающая Луна
|
21, 22 день
|
24 января
|
Убывающая Луна
|
22 день
|
25 января
|
Третья четверть
|
22, 23 день
|
26 января
|
Убывающая Луна
|
23, 24 день
|
27 января
|
Третья четверть
|
24, 25 день
|
28 января
|
Убывающая Луна
|
25, 26 день
|
29 января
|
Убывающая Луна
|
26, 27 день
|
30 января
|
Убывающая Луна
|
27, 28 день
|
31 января
|
Убывающая Луна
|
28, 29 день
Благоприятные дни в этом месяце: 7, 12, 23, 27 января.
Неблагоприятные числа: 2, 9, 18, 25 января.
Лунные фазы в январе:
- Новолуние – 2 января в 21:36.
- Полнолуние – 18 января в 02:51.
- Растущая Луна – 03 – 17 января 2022 года.
- Лунное затмение – нет.
- Солнечное затмение – нет.
Какие стадии проходит Луна
- Новолуние – в этот период Луну не видно.
- Молодая Луна – первое появление Луны на небе после новолуния в виде узкого серпа.
- Первая четверть – освещена только половина Луны.
- Растущая Луна.
- Полная Луна – состояние, когда Луна целиком освещена.
- Убывающая Луна.
- Последняя четверть – снова освещена лишь половина Луны.
- Старая Луна.