Лунный календарь расскажет, какие дни будут благоприятными и неблагоприятными для ваших дел.

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Лунный календарь на январь

1 января

Убывающая Луна

27, 28 день

2 января

Новолуние

28, 29, 1 день

3 января

Растущая Луна

1, 2 день

4 января

Растущая Луна

2,3 день

5 января

Растущая Луна

3, 4 день

6 января

Растущая Луна

4, 5 день

7 января

Растущая Луна

5, 6 день

8 января

Растущая Луна

6, 7 день

9 января

Первая четверть

7, 8 день

10 января

Растущая Луна

8, 9 день

11 января

Растущая Луна

9, 10 день

12 января

Растущая Луна

10, 11 день

13 января

Растущая Луна

11, 12 день

14 января

Растущая Луна

12, 13 день

15 января

Растущая Луна

13, 14 день

16 января

Растущая Луна

14, 15 день

17 января

Растущая Луна

15, 16 день

18 января

Полнолуние

16, 17 день

19 января

Убывающая Луна

17, 18 день

20 января

Убывающая Луна

18, 19 день

21 января

Убывающая Луна

19, 20 день

22 января

Убывающая Луна

20, 21 день

23 января

Убывающая Луна

21, 22 день

24 января

Убывающая Луна

22 день

25 января

Третья четверть

22, 23 день

26 января

Убывающая Луна

23, 24 день

27 января

Третья четверть

24, 25 день

28 января

Убывающая Луна

25, 26 день

29 января

Убывающая Луна

26, 27 день

30 января

Убывающая Луна

27, 28 день

31 января

Убывающая Луна

28, 29 день

Благоприятные дни в этом месяце: 7, 12, 23, 27 января.

Неблагоприятные числа: 2, 9, 18, 25 января.

Лунные фазы в январе:

  • Новолуние – 2 января в 21:36.
  • Полнолуние – 18 января в 02:51.
  • Растущая Луна – 03 – 17 января 2022 года.
  • Лунное затмение – нет.
  • Солнечное затмение – нет.

Какие стадии проходит Луна

  • Новолуние – в этот период Луну не видно.
  • Молодая Луна – первое появление Луны на небе после новолуния в виде узкого серпа.
  • Первая четверть – освещена только половина Луны.
  • Растущая Луна.
  • Полная Луна – состояние, когда Луна целиком освещена.
  • Убывающая Луна.
  • Последняя четверть – снова освещена лишь половина Луны.
  • Старая Луна.