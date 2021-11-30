По лунному календарю можно определить благоприятные и неблагоприятные для дел дни.

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Лунный календарь на декабрь 1 декабря Убывающая Луна 26, 27 день 2 декабря Убывающая Луна 27, 28 день 3 декабря Убывающая Луна 28, 29 день 4 декабря Новолуние 29, 30, 1 день 5 декабря Восходящая Луна 1, 2 день 6 декабря Восходящая Луна 2, 3 день 7 декабря Восходящая Луна 3, 4 день 8 декабря Восходящая Луна 4, 5 день 9 декабря Восходящая Луна 5, 6 день 10 декабря Восходящая Луна 6, 7 день 11 декабря Первая четверть 7, 8 день 12 декабря Восходящая Луна 8, 9 день 13 декабря Восходящая Луна 9, 10 день 14 декабря Восходящая Луна 10, 11 день 15 декабря Восходящая Луна 11, 12 день 16 декабря Восходящая Луна 12, 13 день 17 декабря Восходящая Луна 13, 14 день 18 декабря Восходящая Луна 14, 15день 19 декабря Полнолуние 15, 16 день 20 декабря Убывающая Луна 16, 17 день 21 декабря Убывающая Луна 17, 18 день 22 декабря Убывающая Луна 18, 19 день 23 декабря Убывающая Луна 19, 20 день 24 декабря Убывающая Луна 20, 21 день 25 декабря Убывающая Луна 21, 22 день 26 декабря Убывающая Луна 22 день 27 декабря Третья четверть 22, 23 день 28 декабря Убывающая Луна 23, 24 день 29 декабря Убывающая Луна 24, 25 день 30 декабря Убывающая Луна 25, 26 день 31 декабря Убывающая Луна 26, 27 день

Благоприятные дни этого месяца: 5, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 24, 25 декабря.

Неблагоприятные дни декабря: 3, 19, 29, 30 декабря.

Лунные фазы в декабре:

Новолуние – 4 декабря в 10:42.

Полнолуние – 19 декабря в 07:35.

Восходящая Луна – с 5 по 18 декабря.

Убывающая Луна– с 1 по 3 и с 20 по 31 декабря.

Лунное затмение – нет.

Солнечное затмение – 4 декабря.

Какие стадии проходит Луна