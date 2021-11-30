По лунному календарю можно определить благоприятные и неблагоприятные для дел дни.

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Лунный календарь на декабрь

1 декабря

Убывающая Луна

26, 27 день

2 декабря

 Убывающая Луна

27, 28 день

3 декабря

Убывающая Луна

28, 29 день

4 декабря

 Новолуние

29, 30, 1 день

5 декабря

Восходящая Луна

1, 2 день

6 декабря

 Восходящая Луна

2, 3 день

7 декабря

Восходящая Луна

3, 4 день

8 декабря

Восходящая Луна

4, 5 день

9 декабря

Восходящая Луна

5, 6 день

10 декабря

Восходящая Луна

6, 7 день

11 декабря

 Первая четверть

7, 8 день

12 декабря

 Восходящая Луна

8, 9 день

13 декабря

 Восходящая Луна

9, 10 день

14 декабря

Восходящая Луна

10, 11 день

15 декабря

Восходящая Луна

11, 12 день

16 декабря

Восходящая Луна

12, 13 день

17 декабря

Восходящая Луна

13, 14 день

18 декабря

Восходящая Луна

14, 15день

19 декабря

 Полнолуние

15, 16 день

20 декабря

Убывающая Луна

16, 17 день

21 декабря

Убывающая Луна

17, 18 день

22 декабря

Убывающая Луна

18, 19 день

23 декабря

Убывающая Луна

19, 20 день

24 декабря

Убывающая Луна

20, 21 день

25 декабря

Убывающая Луна

21, 22 день

26 декабря

Убывающая Луна

22 день

27 декабря

Третья четверть

22, 23 день

28 декабря

 Убывающая Луна

23, 24 день

29 декабря

Убывающая Луна

24, 25 день

30 декабря

Убывающая Луна

25, 26 день

31 декабря

Убывающая Луна

26, 27 день

Благоприятные дни этого месяца: 5, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 24, 25 декабря.

Неблагоприятные дни декабря: 3, 19, 29, 30 декабря.

Лунные фазы в декабре:

  • Новолуние – 4 декабря в 10:42.
  • Полнолуние – 19 декабря в 07:35.
  • Восходящая Луна – с 5 по 18 декабря.
  • Убывающая Луна– с 1 по 3 и с 20 по 31 декабря.
  • Лунное затмение – нет.
  • Солнечное затмение – 4 декабря.

Какие стадии проходит Луна

  • Новолуние – в этот период Луны не видно.
  • Молодая Луна – первое появление Луны на небе после новолуния в виде узкого серпа.
  • Первая четверть – освещена лишь половина Луны.
  • Восходящая Луна.
  • Полнолуние – состояние, когда Луна целиком освещена.
  • Убывающая Луна.
  • Последняя четверть – вновь освещена лишь половина Луны.
  • Старая Луна.