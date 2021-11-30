По лунному календарю можно определить благоприятные и неблагоприятные для дел дни.
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Лунный календарь на декабрь
|
1 декабря
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Убывающая Луна
|
26, 27 день
|
2 декабря
|Убывающая Луна
|
27, 28 день
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3 декабря
|
Убывающая Луна
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28, 29 день
|
4 декабря
|Новолуние
|
29, 30, 1 день
|
5 декабря
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Восходящая Луна
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1, 2 день
|
6 декабря
|Восходящая Луна
|
2, 3 день
|
7 декабря
|
Восходящая Луна
|
3, 4 день
|
8 декабря
|
Восходящая Луна
|
4, 5 день
|
9 декабря
|
Восходящая Луна
|
5, 6 день
|
10 декабря
|
Восходящая Луна
|
6, 7 день
|
11 декабря
|Первая четверть
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7, 8 день
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12 декабря
|Восходящая Луна
|
8, 9 день
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13 декабря
|Восходящая Луна
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9, 10 день
|
14 декабря
|
Восходящая Луна
|
10, 11 день
|
15 декабря
|
Восходящая Луна
|
11, 12 день
|
16 декабря
|
Восходящая Луна
|
12, 13 день
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17 декабря
|
Восходящая Луна
|
13, 14 день
|
18 декабря
|
Восходящая Луна
|
14, 15день
|
19 декабря
|Полнолуние
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15, 16 день
|
20 декабря
|
Убывающая Луна
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16, 17 день
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21 декабря
|
Убывающая Луна
|
17, 18 день
|
22 декабря
|
Убывающая Луна
|
18, 19 день
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23 декабря
|
Убывающая Луна
|
19, 20 день
|
24 декабря
|
Убывающая Луна
|
20, 21 день
|
25 декабря
|
Убывающая Луна
|
21, 22 день
|
26 декабря
|
Убывающая Луна
|
22 день
|
27 декабря
|
Третья четверть
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22, 23 день
|
28 декабря
|Убывающая Луна
|
23, 24 день
|
29 декабря
|
Убывающая Луна
|
24, 25 день
|
30 декабря
|
Убывающая Луна
|
25, 26 день
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31 декабря
|
Убывающая Луна
|
26, 27 день
Благоприятные дни этого месяца: 5, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 24, 25 декабря.
Неблагоприятные дни декабря: 3, 19, 29, 30 декабря.
Лунные фазы в декабре:
- Новолуние – 4 декабря в 10:42.
- Полнолуние – 19 декабря в 07:35.
- Восходящая Луна – с 5 по 18 декабря.
- Убывающая Луна– с 1 по 3 и с 20 по 31 декабря.
- Лунное затмение – нет.
- Солнечное затмение – 4 декабря.
Какие стадии проходит Луна
- Новолуние – в этот период Луны не видно.
- Молодая Луна – первое появление Луны на небе после новолуния в виде узкого серпа.
- Первая четверть – освещена лишь половина Луны.
- Восходящая Луна.
- Полнолуние – состояние, когда Луна целиком освещена.
- Убывающая Луна.
- Последняя четверть – вновь освещена лишь половина Луны.
- Старая Луна.