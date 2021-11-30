За місячним календарем можна визначити сприятливі та несприятливі для справ дні.

Читайте також Коли буде повня у листопаді: місячний календар на останній місяць осені

Місячний календар на грудень 1 грудня Спадний місяць 26, 27 день 2 грудня Спадний місяць 27, 28 день 3 грудня Спадний місяць 28, 29 день 4 грудня Новий місяць 29, 30, 1 день 5 грудня Висхідний місяць 1, 2 день 6 грудня Висхідний місяць 2, 3 день 7 грудня Висхідний місяць 3, 4 день 8 грудня Висхідний місяць 4, 5 день 9 грудня Висхідний місяць 5, 6 день 10 грудня Висхідний місяць 6, 7 день 11 грудня Перша чверть 7, 8 день 12 грудня Висхідний місяць 8, 9 день 13 грудня Висхідний місяць 9, 10 день 14 грудня Висхідний місяць 10, 11 день 15 грудня Висхідний місяць 11, 12 день 16 грудня Висхідний місяць 12, 13 день 17 грудня Висхідний місяць 13, 14 день 18 грудня Висхідний місяць 14, 15день 19 грудня Повний місяць 15, 16 день 20 грудня Спадний місяць 16, 17 день 21 грудня Спадний місяць 17, 18 день 22 грудня Спадний місяць 18, 19 день 23 грудня Спадний місяць 19, 20 день 24 грудня Спадний місяць 20, 21 день 25 грудня Спадний місяць 21, 22 день 26 грудня Спадний місяць 22 день 27 грудня Третя чверть 22, 23 день 28 грудня Спадний місяць 23, 24 день 29 грудня Спадний місяць 24, 25 день 30 грудня Спадний місяць 25, 26 день 31 грудня Спадний місяць 26, 27 день

Сприятливі дні цього місяця: 5, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 24, 25 грудня.

Несприятливі дні грудня: 3, 19, 29, 30 грудня.

Місячні фази у грудні:

Молодик – 4 грудня о 10:42.

Повня – 19 грудня о 07:35.

Висхідний місяць – з 5 по 18 грудня.

Місяць – з 1 по 3 і з 20 по 31 грудня.

Місячне затемнення – немає.

Сонячне затемнення – 4 грудня.

Які стадії проходить місяць