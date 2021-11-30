За місячним календарем можна визначити сприятливі та несприятливі для справ дні.
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Місячний календар на грудень
|
1 грудня
|
Спадний місяць
|
26, 27 день
|
2 грудня
|
Спадний місяць
|
27, 28 день
|
3 грудня
|
Спадний місяць
|
28, 29 день
|
4 грудня
|Новий місяць
|
29, 30, 1 день
|
5 грудня
|
Висхідний місяць
|
1, 2 день
|
6 грудня
|Висхідний місяць
|
2, 3 день
|
7 грудня
|
Висхідний місяць
|
3, 4 день
|
8 грудня
|
Висхідний місяць
|
4, 5 день
|
9 грудня
|
Висхідний місяць
|
5, 6 день
|
10 грудня
|
Висхідний місяць
|
6, 7 день
|
11 грудня
|Перша чверть
|
7, 8 день
|
12 грудня
|Висхідний місяць
|
8, 9 день
|
13 грудня
|Висхідний місяць
|
9, 10 день
|
14 грудня
|
Висхідний місяць
|
10, 11 день
|
15 грудня
|
Висхідний місяць
|
11, 12 день
|
16 грудня
|
Висхідний місяць
|
12, 13 день
|
17 грудня
|
Висхідний місяць
|
13, 14 день
|
18 грудня
|
Висхідний місяць
|
14, 15день
|
19 грудня
|Повний місяць
|
15, 16 день
|
20 грудня
|
Спадний місяць
|
16, 17 день
|
21 грудня
|
Спадний місяць
|
17, 18 день
|
22 грудня
|
Спадний місяць
|
18, 19 день
|
23 грудня
|
Спадний місяць
|
19, 20 день
|
24 грудня
|
Спадний місяць
|
20, 21 день
|
25 грудня
|
Спадний місяць
|
21, 22 день
|
26 грудня
|
Спадний місяць
|
22 день
|
27 грудня
|
Третя чверть
|
22, 23 день
|
28 грудня
|Спадний місяць
|
23, 24 день
|
29 грудня
|
Спадний місяць
|
24, 25 день
|
30 грудня
|
Спадний місяць
|
25, 26 день
|
31 грудня
|
Спадний місяць
|
26, 27 день
Сприятливі дні цього місяця: 5, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 24, 25 грудня.
Несприятливі дні грудня: 3, 19, 29, 30 грудня.
Місячні фази у грудні:
- Молодик – 4 грудня о 10:42.
- Повня – 19 грудня о 07:35.
- Висхідний місяць – з 5 по 18 грудня.
- Місяць – з 1 по 3 і з 20 по 31 грудня.
- Місячне затемнення – немає.
- Сонячне затемнення – 4 грудня.
Які стадії проходить місяць
- Новий Місяць – у цей період місяця не видно.
- Молодий Місяць – перша поява місяця на небі після нового місяця у вигляді вузького серпа.
- Перша чверть – освітлена лише половина місяця.
- Висхідний Місяць.
- Повний Місяць – стан, коли місяць цілком освітлений.
- Спадний Місяць.
- Остання чверть – знову освітлена лише половина місяця.
- Старий Місяць.