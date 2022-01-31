Лунный календарь поможет разобраться, какие дни будут благоприятными и неблагоприятными для ваших дел.
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Лунный календарь на февраль
|
1 февраля
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Новолуние
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28, 29, 1 день
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2 февраля
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Растущая Луна
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1, 2 день
|
3 февраля
|
Растущая Луна
|
2,3 день
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4 февраля
|
Растущая Луна
|
3, 4 день
|
5 февраля
|
Растущая Луна
|
4, 5 день
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6 февраля
|
Растущая Луна
|
5, 6 день
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7 февраля
|
Растущая Луна
|
6, 7 день
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8 февраля
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Первая четверть
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7, 8 день
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9 февраля
|
Растущая Луна
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8, 9 день
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10 февраля
|
Растущая Луна
|
9, 10 день
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11 февраля
|
Растущая Луна
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10, 11 день
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12 февраля
|
Растущая Луна
|
11, 12 день
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13 февраля
|
Растущая Луна
|
12, 13 день
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14 февраля
|
Растущая Луна
|
13, 14 день
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15 февраля
|
Растущая Луна
|
14, 15 день
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16 февраля
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Полнолуние
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16, 17 день
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17 февраля
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Убывающая Луна
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17, 18 день
|
18 февраля
|Убывающая Луна
|
18, 19 день
|
19 февраля
|
Убывающая Луна
|
19, 20 день
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20 февраля
|
Убывающая Луна
|
20, 21 день
|
21 февраля
|
Убывающая Луна
|
21, 22 день
|
22 февраля
|
Убывающая Луна
|
22 день
|
23 февраля
|
Убывающая Луна
|
22, 23 день
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24 февраля
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Третья четверть
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23, 24 день
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25 февраля
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Убывающая Луна
|
24, 25 день
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26 февраля
|
Убывающая Луна
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25, 26 день
|
27 февраля
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Убывающая Луна
|
26, 27 день
|
28 февраля
|
Убывающая Луна
|
27, 28 день
Благоприятные дни в этом месяце: 3, 7, 9, 10, 14, 17, 21, 24 февраля.
Неблагоприятные числа: 26 февраля.
Лунные фазы в феврале:
- Новолуние – 1 февраля в 08:46;
- Полнолуние – 16 февраля в 19:57;
- Растущая Луна – со 2 по 15 февраля;
- Убывающая Луна – с 17 по 28 февраля;
- Лунное затмение – нет;
- Солнечное затмение – нет.
Какие стадии проходит месяц
- Новый месяц – в этот период Месяца не видно.
- Молодая Луна – первое появление Месяца на небе после новолуния в виде узкого серпа.
- Первая четверть – освещена только половина Луны.
- Растущая Луна.
- Полнолуние – состояние, когда Луна целиком освещена.
- Убывающая Луна.
- Последняя четверть – опять освещена только половина Луны.
- Старый Месяц.