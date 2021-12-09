Стол котацу – это стол с подогревом. На нижней стороне такого стола находится нагревательный элемент, и тепло удерживается под столом одеялами.

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Это может быть и самодельная конструкция с четырьмя ножками, на которую японцы накидывают покрывала или одеяла, а сверху уже кладут столешницу. В котацу часто встроен обогреватель – угольный или электрический.

В Японии существует давняя традиция сидеть на полу, однако отопление домов в зимний период является дорогим удовольствием. Так что стол котацу является гораздо более эффективным и дешевым способом согреться. Поэтому зимой котацу становится центром семейной жизни – за ним учатся, читают, едят, смотрят телевизор, разговаривают и тому подобное. И конечно такая конструкция не может не привлечь домашних любимцев – коты набиваются под стол с подогревом.