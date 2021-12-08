Под патронажем короля Саудовской Аравии в стране ежегодно проводится конкурс верблюжьей красоты. В этом году он стартовал в начале декабря в рамках фестиваля верблюдов. Призовой фонд конкурса - 66 миллионов долларов.

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Выигрыш достанется владельцам тех животных, которых признают самыми красивыми. Правилами конкурса строго запрещены любые косметические вмешательства, которые делают верблюдов более привлекательными – инъекции ботокса, подтяжки лица и тому подобное.

Клуб стремится прекратить все акты вмешательства и обмана во внешний вид верблюдов. На манипуляторов наложатся суровые наказания,

– заявили организаторы конкурса.

В Саудовской Аравии верблюдов дисквалифицировали на конкурсе красоты / Фото unsplash

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Используя специализированные технологии, жюри выявляет обман, если он есть. Поэтому в этом году были дисквалифицированы владельцы таких животных – хозяева накачивали верблюдам губы и носы, использовали гормоны для увеличения мышц или искусственно увеличивали животным части тела.