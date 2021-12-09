Стіл котацу – це стіл з підігрівом. На нижній стороні такого столу знаходиться нагрівальний елемент, і тепло утримується під столом ковдрами.

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Це може бути і саморобна конструкція з чотирма ніжками, на яку японці накидають покривала або ковдри, а зверху вже кладуть стільницю. У котацу часто вбудований обігрівач – вугільний або електричний.

У Японії існує давня традиція сидіти на підлозі, проте опалення будинків у зимовий період є дорогим задоволенням. Тож стіл котацу є набагато більш ефективним і дешевим способом зігрітися. Тому взимку котацу стає центром сімейного життя – за ним вчаться, читають, їдять, дивляться телевізор, розмовляють тощо. І звісно така конструкція не може не привабити домашніх улюбленців – коти набиваються під стіл з підігрівом.