Всемирно известный бренд конструкторов LEGO выпустил набор с Перчаткой Бесконечности из фильмов "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Финал" – LEGO Infinity Gauntlet.

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В состав набора LEGO Infinity Gauntlet вошли 590 деталей. Перчатка имеет высоту более 30 сантиметров, подвижные пальцы, шесть ярко раскрашенных Камней Бесконечности и может стоять на прочной основе для демонстрации.

Эта воссозданная из кубиков LEGO легендарная Рукавица Бесконечности, показанная в фильмах "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Финал" от Marvel Studios, обязательно привлечет внимание, где бы она ни появлялась. Эта Золотая перчатка с подвижными пальцами, яркими камнями бесконечности представляет собой увлекательную конструкторскую задачу и готовую модель. Это очарует всех, кто это увидит,

– заявили в компании.



Перчатка Бесконечности​ / Фото Hypebeast



LEGO представила новинку для пылких поклонников Marvel Super Heroes / Фото Hypebeast



Перчатка Бесконечности из "Мстителей" / Фото Hypebeast



Набор с Перчаткой Бесконечности / Фото Hypebeast

Стоимость набора LEGO по мотивам "Мстителей" составляет 69,99 доллара (1900 гривен).