Всесвітньо відомий бренд конструкторів LEGO випустив набір з Рукавицею Нескінченності з фільмів "Месники: Війна нескінченності" і "Месники: Завершення" – LEGO Infinity Gauntlet.

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До складу набору LEGO Infinity Gauntlet увійшли 590 деталей. Рукавиця має висоту понад 30 сантиметрів, рухомі пальці, шість яскраво розфарбованих Каменів Нескінченності та може стояти на міцній основі для демонстрації.

Ця відтворена з кубиків LEGO легендарна Рукавиця Нескінченності, показана у фільмах "Месники: Війна нескінченності" і "Месники: Завершення" від Marvel Studios, обов'язково приверне увагу, де б вона не з'являлася. Ця Золота рукавичка з рухомими пальцями, яскравими каменями нескінченності являє собою захопливу конструкторську задачу і готову модель. Це зачарує всіх, хто це побачить,

– заявили у компанії.



Рукавиця Нескінченності / Фото Hypebeast



LEGO представила новинку для палких шанувальників Marvel Super Heroes / Фото Hypebeast



Рукавиця Нескінченності з "Месників" / Фото Hypebeast



Набір з Рукавицею Нескінченності / Фото Hypebeast

Вартість набору LEGO за мотивами "Месників" становить 69,99 долара (1900 гривень).