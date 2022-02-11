Лучшие аниме года: определили победителей ежегодной премии Anime Awards 2022

Сервис потокового аниме Crunchyroll назвал победителей шестой премии Anime Awards 2022, которая присуждается лучшим шоу, а также героям и отдельным сценам японских мультфильмов и мультсериалов аниме.

Победителей премии определяют посредством голосования судейской коллегии и зрителей. Каждый любитель аниме может проголосовать за любимое шоу и помочь ему победить.

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Лучшие аниме года

В этот раз больше всего наград собрали популярные мультсериалы "Магическая битва" и первая часть последнего сезона "Атаки Титанов", что стало лучшим аниме года.

Трейлер последнего сезона "Атаки Титанов": смотрите видео



Полный список победителей Anime Awards 2022 выглядит так:

Аниме года – первая часть 4-го сезона "Атаки Титанов"

– первая часть 4-го сезона "Атаки Титанов" Лучший фильм – "Клинок, рассекающий демонов. Поезд "Бесконечный""

– "Клинок, рассекающий демонов. Поезд "Бесконечный"" Лучший экшн – "Магическая битва"

– "Магическая битва" Лучшая комедия – "У Коми проблемы с общением"

– "У Коми проблемы с общением" Лучшая драма – "Тебе, Бессмертный"

– "Тебе, Бессмертный" Лучший романтический сериал – "Хоримия"

– "Хоримия" Лучшая фантастика – "О моем перерождении в слизь 2"

– "О моем перерождении в слизь 2" Лучший мужской персонаж – Боджи из "Рейтинга королей"

– Боджи из "Рейтинга королей" Лучший женский персонаж – Нобара Кугисаки из "Магической битвы"

– Нобара Кугисаки из "Магической битвы" Лучший протагонист – Одокаса из "Необычного такси"

– Одокаса из "Необычного такси" Лучший антагонист – Эрен Йегер из первой части 4-го сезона "Атаки Титанов"

– Эрен Йегер из первой части 4-го сезона "Атаки Титанов" Лучшая боевая сцена – Юдзи Итадори и Аой Тодо против Ханами – "Магическая битва"

– Юдзи Итадори и Аой Тодо против Ханами – "Магическая битва" Лучший режиссер – Баку Киносита, "Необычное такси"

– Баку Киносита, "Необычное такси" Лучшая анимация – "Клинок, рассекающий демонов. Поезд "Бесконечный""

– "Клинок, рассекающий демонов. Поезд "Бесконечный"" Лучший дизайн персонажей – Тадаси Хирамацу, "Магическая битва"

– Тадаси Хирамацу, "Магическая битва" Лучший саундтрек – Юки Кадзиура и Го Сиина, "Клинок, рассекающий демонов. Поезд "Бесконечный""

– Юки Кадзиура и Го Сиина, "Клинок, рассекающий демонов. Поезд "Бесконечный"" Лучший опенинг – Boku no sensou – Shinsei Kamattechan, "Атака Титанов".

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