Переможців премії визначають за допомогою голосування суддівської колегії та глядачів. Кожен любитель аніме може проголосувати за улюблене шоу та допомогти йому перемогти.

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Найкращі аніме року

Цього разу найбільше нагород зібрали популярні мультсеріали "Магічна битва" та перша частина останнього сезону "Атаки Титанів", що стало найкращим аніме року.

Трейлер останнього сезону "Атаки Титанів": дивіться відео



Повний список переможців Anime Awards 2022 виглядає так:

Аніме року – перша частина 4-го сезону "Атаки Титанів"

– перша частина 4-го сезону "Атаки Титанів" Найкращий фільм – "Клинок, що знищує демонів. Потяг "Нескінченний""

– "Клинок, що знищує демонів. Потяг "Нескінченний"" Найкращий екшн – "Магічна битва"

– "Магічна битва" Найкраща комедія – "У Комі проблеми зі спілкуванням"

– "У Комі проблеми зі спілкуванням" Найкраща драма – "Тобі, Безсмертний"

– "Тобі, Безсмертний" Найкращий романтичний серіал – "Хорімія"

– "Хорімія" Найкраща фантастика – "Про моє переродження у слиз 2"

– "Про моє переродження у слиз 2" Найкращий чоловічий персонаж – Боджі з "Рейтингу королів"

– Боджі з "Рейтингу королів" Найкращий жіночий персонаж – Нобара Кугісакі з "Магічної битви"

– Нобара Кугісакі з "Магічної битви" Найкращий протагоніст – Одокаса з "Незвичайного таксі"

– Одокаса з "Незвичайного таксі" Найкращий антагоніст – Ерен Йегер з першої частини 4-го сезону "Атаки Титанів"

– Ерен Йегер з першої частини 4-го сезону "Атаки Титанів" Найкраща бойова сцена – Юдзі Ітадорі та Аой Тодо проти Ханамі – "Магічна битва"

– Юдзі Ітадорі та Аой Тодо проти Ханамі – "Магічна битва" Найкращий режисер – Баку Кіносіта, "Незвичайне таксі"

– Баку Кіносіта, "Незвичайне таксі" Найкраща анімація – "Клинок, що знищує демонів. Потяг "Нескінченний""

– "Клинок, що знищує демонів. Потяг "Нескінченний"" Найкращий дизайн персонажів – Тадасі Хірамацу, "Магічна битва"

– Тадасі Хірамацу, "Магічна битва" Найкращий саундтрек – Юкі Кадзіура та Го Сііна, "Клинок, що знищує демонів. Потяг "Нескінченний""

– Юкі Кадзіура та Го Сііна, "Клинок, що знищує демонів. Потяг "Нескінченний"" Найкращий опенінг – Boku no sensou – Shinsei Kamattechan, "Атака Титанів".

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