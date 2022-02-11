Переможців премії визначають за допомогою голосування суддівської колегії та глядачів. Кожен любитель аніме може проголосувати за улюблене шоу та допомогти йому перемогти.

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Найкращі аніме року

Цього разу найбільше нагород зібрали популярні мультсеріали "Магічна битва" та перша частина останнього сезону "Атаки Титанів", що стало найкращим аніме року.

Трейлер останнього сезону "Атаки Титанів": дивіться відео


Повний список переможців Anime Awards 2022 виглядає так:

  • Аніме року – перша частина 4-го сезону "Атаки Титанів"
  • Найкращий фільм – "Клинок, що знищує демонів. Потяг "Нескінченний""
  • Найкращий екшн – "Магічна битва"
  • Найкраща комедія – "У Комі проблеми зі спілкуванням"
  • Найкраща драма – "Тобі, Безсмертний"
  • Найкращий романтичний серіал – "Хорімія"
  • Найкраща фантастика – "Про моє переродження у слиз 2"
  • Найкращий чоловічий персонаж – Боджі з "Рейтингу королів"
  • Найкращий жіночий персонаж – Нобара Кугісакі з "Магічної битви"
  • Найкращий протагоніст – Одокаса з "Незвичайного таксі"
  • Найкращий антагоніст – Ерен Йегер з першої частини 4-го сезону "Атаки Титанів"
  • Найкраща бойова сцена – Юдзі Ітадорі та Аой Тодо проти Ханамі – "Магічна битва"
  • Найкращий режисер – Баку Кіносіта, "Незвичайне таксі"
  • Найкраща анімація – "Клинок, що знищує демонів. Потяг "Нескінченний""
  • Найкращий дизайн персонажів – Тадасі Хірамацу, "Магічна битва"
  • Найкращий саундтрек – Юкі Кадзіура та Го Сііна, "Клинок, що знищує демонів. Потяг "Нескінченний""
  • Найкращий опенінг – Boku no sensou – Shinsei Kamattechan, "Атака Титанів".

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