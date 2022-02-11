Победителей премии определяют посредством голосования судейской коллегии и зрителей. Каждый любитель аниме может проголосовать за любимое шоу и помочь ему победить.

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Лучшие аниме года

В этот раз больше всего наград собрали популярные мультсериалы "Магическая битва" и первая часть последнего сезона "Атаки Титанов", что стало лучшим аниме года.

Трейлер последнего сезона "Атаки Титанов": смотрите видео



Полный список победителей Anime Awards 2022 выглядит так:

Аниме года – первая часть 4-го сезона "Атаки Титанов"

Лучший фильм – "Клинок, рассекающий демонов. Поезд "Бесконечный""

Лучший экшн – "Магическая битва"

Лучшая комедия – "У Коми проблемы с общением"

Лучшая драма – "Тебе, Бессмертный"

Лучший романтический сериал – "Хоримия"

Лучшая фантастика – "О моем перерождении в слизь 2"

Лучший мужской персонаж – Боджи из "Рейтинга королей"

Лучший женский персонаж – Нобара Кугисаки из "Магической битвы"

Лучший протагонист – Одокаса из "Необычного такси"

Лучший антагонист – Эрен Йегер из первой части 4-го сезона "Атаки Титанов"

Лучшая боевая сцена – Юдзи Итадори и Аой Тодо против Ханами – "Магическая битва"

Лучший режиссер – Баку Киносита, "Необычное такси"

Лучшая анимация – "Клинок, рассекающий демонов. Поезд "Бесконечный""

рассекающий Лучший дизайн персонажей – Тадаси Хирамацу, "Магическая битва"

Лучший саундтрек – Юки Кадзиура и Го Сиина, "Клинок, рассекающий де монов. Поезд "Бесконечный""

рассекающий де Лучший опенинг – Boku no sensou – Shinsei Kamattechan, "Атака Титанов".