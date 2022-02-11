Победителей премии определяют посредством голосования судейской коллегии и зрителей. Каждый любитель аниме может проголосовать за любимое шоу и помочь ему победить.
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Лучшие аниме года
В этот раз больше всего наград собрали популярные мультсериалы "Магическая битва" и первая часть последнего сезона "Атаки Титанов", что стало лучшим аниме года.
Трейлер последнего сезона "Атаки Титанов": смотрите видео
Полный список победителей Anime Awards 2022 выглядит так:
- Аниме года – первая часть 4-го сезона "Атаки Титанов"
- Лучший фильм – "Клинок, рассекающий демонов. Поезд "Бесконечный""
- Лучший экшн – "Магическая битва"
- Лучшая комедия – "У Коми проблемы с общением"
- Лучшая драма – "Тебе, Бессмертный"
- Лучший романтический сериал – "Хоримия"
- Лучшая фантастика – "О моем перерождении в слизь 2"
- Лучший мужской персонаж – Боджи из "Рейтинга королей"
- Лучший женский персонаж – Нобара Кугисаки из "Магической битвы"
- Лучший протагонист – Одокаса из "Необычного такси"
- Лучший антагонист – Эрен Йегер из первой части 4-го сезона "Атаки Титанов"
- Лучшая боевая сцена – Юдзи Итадори и Аой Тодо против Ханами – "Магическая битва"
- Лучший режиссер – Баку Киносита, "Необычное такси"
- Лучшая анимация – "Клинок, рассекающий демонов. Поезд "Бесконечный""
- Лучший дизайн персонажей – Тадаси Хирамацу, "Магическая битва"
- Лучший саундтрек – Юки Кадзиура и Го Сиина, "Клинок, рассекающий демонов. Поезд "Бесконечный""
- Лучший опенинг – Boku no sensou – Shinsei Kamattechan, "Атака Титанов".
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