Корпоративы сближают, потому что после них утром всем одинаково плохо и слегка стыдно

Отправляясь на новогодний корпоратив, не забывайте, что Вам этих людей еще придется шантажировать.

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2020 год выдался непростым. Отмены концертов, кинопремьер, недель мод и тому подобное. Большинство компаний приняли решение не проводить корпоративные праздники.

И хотя корпоративы отменяются, праздник – остается. Развлечения 24 решили напомнить подборкой анекдотов, что такое корпоратив и, как это бывает весело.

– У нас в пятницу корпоратив…

– Круто.

– ...без алкоголя.

– Круто, что у меня другие дела в пятницу.

Сотрудники Эльдорадо скидываются на новогодний корпоратив по 999 гривен.

Корпоратив удался – это когда трудовую книжку тебе привезли сразу домой.

– А что это у вас в офисе в туалете в дальней кабинке лежит и сильно воняет?

– Чемпион по игре в прятки с прошлогоднего новогоднего корпоратива...

– Привет, можно вопрос?

– Спрашивай.

– Можно я на корпоратив с женой приду?

– Нет, праздник только для сотрудников.

– Отлично!

Приближается Новый год, и будут новые герои корпоратива, а о вас, прошлогодних, наконец-то забудут. Осталось ждать недолго.

– Ты чего такой нарядный?

– Пир во время чумы.

– Новогодний корпоратив?

– Да.

– Простите, а это не вы в пятницу танцевали полуголым на столе?

– Полуголым? Да вы слишком рано ушли!

В моем городе я единственный работник компании. Можно ли назвать корпоративом, когда я пью один? Насыщена ли корпоративная жизнь, если я пью часто?

Хозяин ресторана – бармену:

– Сегодня смешиваем следующий коктейль: 5 грамм водки на 100 литров воды.

– Психушка гуляет, что ли?

– Тсс ... у гомеопатов корпоратив.

По данным социологических исследований, лишь 25% организаций пользуются услугами креативных агентств для разработки сценария корпоративного Нового года. Остальные 75% продолжают доверять алкоголю.

На корпоративе нужно вовремя сказать "Нет". Если спрашивают: "Хочешь выпить?" – твердо отвечай: "А почему бы и нет?"

В "Икее" после корпоратива самые пьяные сотрудники придумывают названия для новых торшеров.

Корпоратив был удачным, если на следующий день заходишь на работу под свист и аплодисменты коллег.

То, что после новогоднего корпоратива ужасно болит голова и я ничего не помню, – это не страшно. Гораздо хуже, если на работе все подходят и сочувственно спрашивают: "Ну что, шеф вызывал уже?".

Жена устроила дочку к себе в контору на стажировку. Вернулись с новогоднего корпоратива рано. Скучно, говорят. Одна была с мамой, другая – с дочкой.

Ходишь-ходишь на эти корпоративы и всегда одно и те же: скучно и однообразно. Но не дай бог пропустишь, на следующий день все: "О, как вчера классно было!" Я им что, мешаю хорошо веселиться?

Но шутки шутками, но главное – отправляясь на корпоратив, помните, что вам с этими людьми еще работать!