Лучшие анекдоты о корпоративе
Корпоративы сближают, потому что после них утром всем одинаково плохо и слегка стыдно
Отправляясь на новогодний корпоратив, не забывайте, что Вам этих людей еще придется шантажировать.
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2020 год выдался непростым. Отмены концертов, кинопремьер, недель мод и тому подобное. Большинство компаний приняли решение не проводить корпоративные праздники.
И хотя корпоративы отменяются, праздник – остается. Развлечения 24 решили напомнить подборкой анекдотов, что такое корпоратив и, как это бывает весело.
– У нас в пятницу корпоратив…
– Круто.
– ...без алкоголя.
– Круто, что у меня другие дела в пятницу.
Сотрудники Эльдорадо скидываются на новогодний корпоратив по 999 гривен.
Корпоратив удался – это когда трудовую книжку тебе привезли сразу домой.
– А что это у вас в офисе в туалете в дальней кабинке лежит и сильно воняет?
– Чемпион по игре в прятки с прошлогоднего новогоднего корпоратива...
– Привет, можно вопрос?
– Спрашивай.
– Можно я на корпоратив с женой приду?
– Нет, праздник только для сотрудников.
– Отлично!
Приближается Новый год, и будут новые герои корпоратива, а о вас, прошлогодних, наконец-то забудут. Осталось ждать недолго.
– Ты чего такой нарядный?
– Пир во время чумы.
– Новогодний корпоратив?
– Да.
– Простите, а это не вы в пятницу танцевали полуголым на столе?
– Полуголым? Да вы слишком рано ушли!
В моем городе я единственный работник компании. Можно ли назвать корпоративом, когда я пью один? Насыщена ли корпоративная жизнь, если я пью часто?
Хозяин ресторана – бармену:
– Сегодня смешиваем следующий коктейль: 5 грамм водки на 100 литров воды.
– Психушка гуляет, что ли?
– Тсс ... у гомеопатов корпоратив.
По данным социологических исследований, лишь 25% организаций пользуются услугами креативных агентств для разработки сценария корпоративного Нового года. Остальные 75% продолжают доверять алкоголю.
На корпоративе нужно вовремя сказать "Нет". Если спрашивают: "Хочешь выпить?" – твердо отвечай: "А почему бы и нет?"
В "Икее" после корпоратива самые пьяные сотрудники придумывают названия для новых торшеров.
Корпоратив был удачным, если на следующий день заходишь на работу под свист и аплодисменты коллег.
То, что после новогоднего корпоратива ужасно болит голова и я ничего не помню, – это не страшно. Гораздо хуже, если на работе все подходят и сочувственно спрашивают: "Ну что, шеф вызывал уже?".
Жена устроила дочку к себе в контору на стажировку. Вернулись с новогоднего корпоратива рано. Скучно, говорят. Одна была с мамой, другая – с дочкой.
Ходишь-ходишь на эти корпоративы и всегда одно и те же: скучно и однообразно. Но не дай бог пропустишь, на следующий день все: "О, как вчера классно было!" Я им что, мешаю хорошо веселиться?
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