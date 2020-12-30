Корпоративи зближують, тому що після них вранці всім однаково погано і трошки соромно

Вирушаючи на новорічний корпоратив, не забувайте, що Вам цих людей ще прийдеться шантажувати.

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2020 рік видався непростим. Відміни концертів, кінопрем'єр, тижнів мод тощо. Більшість компаній прийняли рішення не проводити корпоративні свята.

І хоч корпоративи скасовуються, свято – залишається. Розваги 24 вирішили нагадати підбіркою анекдотів, що таке корпоратив і, як це буває весело.

– У нас в п'ятницю корпоратив…

– Круто

– ...без алкоголю

– Круто, що у мене інші справи в п'ятницю.

Співробітники Ельдорадо скидаються на новорічний корпоратив по 999 гривень.

Корпоратив вдався – це коли трудову книжку тобі привезли відразу додому.

– А що це у вас в офісі в туалеті в дальный кабінці лежить і сильно смердить?

– Чемпіон з гри в хованки з минулорічного новорічного корпоративу...

– Привіт, можна питання?

– Запитуй.

– Можна я на корпоратив з дружиною прийду?

– Ні, свято тільки для співробітників.

– Відмінно!

Наближається Новий рік, і будуть нові герої корпоративу, а про вас, торішніх, нарешті забудуть. Залишилося чекати недовго.

– Ти чого такий нарядний?

– Бенкет під час чуми.

– Новорічний корпоратив?

– Так.

– Вибачте, а це не ви в п'ятницю танцювали напівголим на столі?

– Напівголим? Та ви занадто рано пішли!

У моєму місті я єдиний працівник компанії. Чи можна назвати корпоративом, коли я пь'ю один? Чи насичене корпоративне життя, якщо я пь'ю часто?

Господар ресторану – бармену:

– Сьогодні змішуємо наступний коктейль: 5 грам горілки на 100 літрів води.

– Психлікарня гуляє, чи що?

– Тсс ... у гомеопатів корпоратив.

За даними соціологічних досліджень, лише 25% організацій користуються послугами креативних агентств для розробки сценарію корпоративного Нового року. Решта 75% продовжують довіряти алкоголю.

На корпоративі потрібно вчасно сказати "Ні". Якщо запитують: "Хочеш випити?" – твердо відповідай: "А чому б і ні?"

В "Ікеї" після корпоративу найп'яніші співробітники придумують назви для нових торшерів.

Корпоратив був вдалим, якщо на наступний день заходиш на роботу під свист і оплески колег.

Те, що після новорічного корпоративу жахливо болить голова і я нічого не пам'ятаю, – це не страшно. Набагато гірше, якщо на роботі всі підходять і співчутливо запитують: "Ну що, шеф викликав вже?".

Дружина влаштувала доньку до себе в контору на стажування. Повернулися з новорічного корпоративу рано. Нудно, кажуть. Одна була з мамою, інша – з донькою.

Ходиш-ходиш на ці корпоративи, і завжди одне і те ж: нудно і одноманітно. Але не дай бог пропустиш, на наступний день все: "О, як вчора класно було!" Я їм, що, заважаю добре веселитися?

Але головне – вирушаючи на корпоратив, пам'ятайте, що вам з цими людьми ще працювати!