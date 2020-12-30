Найкращі анекдоти про корпоратив
Корпоративи зближують, тому що після них вранці всім однаково погано і трошки соромно
Вирушаючи на новорічний корпоратив, не забувайте, що Вам цих людей ще прийдеться шантажувати.
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2020 рік видався непростим. Відміни концертів, кінопрем'єр, тижнів мод тощо. Більшість компаній прийняли рішення не проводити корпоративні свята.
І хоч корпоративи скасовуються, свято – залишається. Розваги 24 вирішили нагадати підбіркою анекдотів, що таке корпоратив і, як це буває весело.
– У нас в п'ятницю корпоратив…
– Круто
– ...без алкоголю
– Круто, що у мене інші справи в п'ятницю.
Співробітники Ельдорадо скидаються на новорічний корпоратив по 999 гривень.
Корпоратив вдався – це коли трудову книжку тобі привезли відразу додому.
– А що це у вас в офісі в туалеті в дальный кабінці лежить і сильно смердить?
– Чемпіон з гри в хованки з минулорічного новорічного корпоративу...
– Привіт, можна питання?
– Запитуй.
– Можна я на корпоратив з дружиною прийду?
– Ні, свято тільки для співробітників.
– Відмінно!
Наближається Новий рік, і будуть нові герої корпоративу, а про вас, торішніх, нарешті забудуть. Залишилося чекати недовго.
– Ти чого такий нарядний?
– Бенкет під час чуми.
– Новорічний корпоратив?
– Так.
– Вибачте, а це не ви в п'ятницю танцювали напівголим на столі?
– Напівголим? Та ви занадто рано пішли!
У моєму місті я єдиний працівник компанії. Чи можна назвати корпоративом, коли я пь'ю один? Чи насичене корпоративне життя, якщо я пь'ю часто?
Господар ресторану – бармену:
– Сьогодні змішуємо наступний коктейль: 5 грам горілки на 100 літрів води.
– Психлікарня гуляє, чи що?
– Тсс ... у гомеопатів корпоратив.
За даними соціологічних досліджень, лише 25% організацій користуються послугами креативних агентств для розробки сценарію корпоративного Нового року. Решта 75% продовжують довіряти алкоголю.
На корпоративі потрібно вчасно сказати "Ні". Якщо запитують: "Хочеш випити?" – твердо відповідай: "А чому б і ні?"
В "Ікеї" після корпоративу найп'яніші співробітники придумують назви для нових торшерів.
Корпоратив був вдалим, якщо на наступний день заходиш на роботу під свист і оплески колег.
Те, що після новорічного корпоративу жахливо болить голова і я нічого не пам'ятаю, – це не страшно. Набагато гірше, якщо на роботі всі підходять і співчутливо запитують: "Ну що, шеф викликав вже?".
Дружина влаштувала доньку до себе в контору на стажування. Повернулися з новорічного корпоративу рано. Нудно, кажуть. Одна була з мамою, інша – з донькою.
Ходиш-ходиш на ці корпоративи, і завжди одне і те ж: нудно і одноманітно. Але не дай бог пропустиш, на наступний день все: "О, як вчора класно було!" Я їм, що, заважаю добре веселитися?
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