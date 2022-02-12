Лучше уволиться: 10 курьезных фото людей, у которых случился плохой рабочий день
12 февраля 2022 , 21:10Читати новину українською
Источник:Reddit
На работе может случиться что угодно, в том числе и всевозможные неприятности. Однако они бывают не только досадными, но и очень курьезными и смешными.
Такие случаи, вероятно, случались с каждым из нас, как и с героями этой подборки. Тем не менее, их фейлы улучшили настроение не только коллегам, но и всему интернету. И это один из плюсов того, что они так смешно оконфузились.
Это интересно День не задался: 13 человек, с которыми произошли досадные, но очень смешные неприятности
"Сегодня я работал сам"
Фото Reddit / andwhenwefall
"Замок на моих штанах порвался на работе прямо перед несколькими важными встречами"
Фото Reddit / illigal
"Действительно плохой день"
Фото Reddit / TheMagnificentBoner
"Ведра с краской упали с поддона"
Фото Reddit / the-d-man
"Нужно включать свет перед тем, как выходить на работу"
Фото Reddit / hat7e
"Моему другу сегодня сделали бесплатную стрижку на работе"
Фото Reddit
"Мой склад прямо сейчас"
Фото Reddit
"Бедная Меган"
Фото Reddit / needmorexanax
"На прошлой неделе я начал работать пчеловодом"
Фото Reddit / Fuckler_boi
"Когда работаешь из дома и включает видео вместо аудио"
Фото из твитера bonitasaph