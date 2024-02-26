Парень сорвал куш в лотерею, подсмотрев в чужой лотерейный билет

В США парень сыграл в лотерею вместо своей 68-летней матери. Парень использовал чужие номера, которые позволили его маме выиграть 50 тысяч долларов.

Находясь в тот день на приеме у врача, мать парня проверила выигрышные номера через приложение Maryland Lottery на своем телефоне.

Смотрите также Мужчина, который 14 раз выигрывал в лотерею, раскрыл свой секрет

В тот момент она поняла, что выиграла 50 000 долларов.

Это очень нужные деньги,

– сказала счастливая женщина.

Она планирует использовать свой выигрыш для оплаты счетов и ремонта дома.

Магазин Three Road Liquors также получил бонус в размере 500 долларов за продажу выигрышного билета Pick 5 стоимостью 50 000 долларов.

Ранее мы писали об американце, который сорвал впечатляющий джекпот в лотерею. Он выиграл 40 миллионов долларов, но из-за ошибки компании так и не получил деньги. Сам мужчина отметил, что приобрел лотерейный билет 6 января 2023 года.

Подобный случай произошел и с британкой, которая считала, что выиграла джекпот в 30 тысяч фунтов стерлингов. Однако из-за технической ошибки она так и не смогла получить выигрыш. Женщина считала, что заберет домой до 30 000 фунтов стерлингов, но оказалось, что ее приз скромнее.