Логан Пол потратил 3,5 миллиона долларов на поддельные карточки Pokemon: реакция блогера

Популярный американский блоггер Логан Пол известен как фанат и коллекционер карт Pokemon. Он не раз тратил на них огромные суммы, но его последний опыт оказался провальным.

В конце 2021 года Логан Пол рассказал своим подписчикам , что купил нераспакованную коробку с первыми выпусками коллекционной игры Pokemon, которая состоит из 6 меньших коробочек с карточками. Эта покупка стоила ему безумных денег – 3,5 миллиона долларов (97 миллионов гривен).

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История коробки с картами

После того, как Пол объявил о покупке, в сети предполагали, что ему могли продать подделку. К примеру, ютуб-блогер Rattle провел собственное расследование, в котором выяснил, что ту же коробку Pokemon в марте 2021 года продавал на eBay новый пользователь. Она стоила 71 900 долларов (1,9 миллиона гривен), что является очень низкой ценой для такого лота.

Тогда лот хотели купить во время личной встрече, но продавец отказал потенциальному покупателю. Кроме того, он рассказывал разные истории происхождения коробки разным клиентам, что также указывало на его нечестность.

Несмотря на это, коробку все-таки купили. Ее даже проверила и признала оригинальной компания Baseball Card Exchange, которая специализируется на бейсбольных коллекционных картах, но не имеет квалификации в проверке карт Pokemon.

Поддельная коробка, обошедшаяся блогеру в 3,5 миллиона долларов / Фото из твитера Логана Пола

Позже этот лот перепродали коллекционеру за 2,7 миллиона долларов (74,8 миллиона гривен), а уже у него коробку купил и Логан Пол.

Реакция блогера на подделку

Интрига была раскрыта 13 января. Опасения пользователей Интернета подтвердились. Коробка оказалась подделкой, а внутри нее были карточки с игрушками GI Joe, которые стоят гораздо дешевле. Об этом рассказал сам Логан Пол, опубликовав в ютубе видео, где он с товарищами открывает коробку. Самое интересное начинается в 3:20 видео.

Реакция Логана Пола на подделку за 3,5 миллиона долларов: смотрите видео



Конечно, блогер расстроился из-за бессмысленно потраченных миллионов. Несмотря на это, не исключено, что такой скандал принесет Полу еще больше денег. Меньше, чем за сутки его видео заняло первую позицию на вкладке "Приобретает популярность" в ютубе – его посмотрели 2,3 миллиона раз. Кроме того, об инциденте написало огромное количество мировых СМИ, рассказав о Логане даже тем, кто его не знал. ​

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Поэтому у блогера есть все шансы выйти из воды сухим. К тому же еще до распаковки коробки, мужчина, продавший ее Полу, пообещал ему вернуть деньги, если карточки окажутся поддельными. Он присутствовал, когда коробку открыли, но после этого тему возврата средств в видео не затрагивали.