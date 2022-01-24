Лютый холод: 15 увлекательных фото, которые показывают, что такое настоящая зима
Источник:Reddit
У зимней поры и морозной погоды есть немало поклонников. Ведь в это время можно покататься на лыжах и санках, поиграть в снежки и полюбоваться неповторимой природой. Однако у зимы есть и другая сторона.
Безумный мороз, огромные сугробы снега и глыбы льда могут быть очень красивыми, но на них лучше смотреть на фото. Такую погоду стоит "пересидеть" в теплом доме, к тому же в интернете есть множество фотографий, которые в полной мере передают атмосферу настоящей лютой зимы. Осторожно, замерзнуть можно уже от одного взгляда.
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"После прогулки с собакой"
Фото Reddit / Forrestape
"Снаружи так холодно, что оконные рамы внутри покрылись инеем"
Фото Reddit / Unique_the_Vision
"Как замерзла вода на озере возле моего дома"
Фото Reddit / BigDaddyDench
"На моем доме образовались красивые, но очень жуткие сосульки"
Фото Reddit / cthus888
"Паста "Тундра""
Фото Reddit / Diagonalizer
"Мой папа выливает кипяток в очень холодный день"
Фото Reddit / up_a_random_tree
"Колючий лед образовался на моем заборе"
Фото Reddit / Nvermind08
"Это дерево странным образом рухнуло от тяжести снега"
Фото Reddit / pluey200
"Зимний апокалипсис"
Фото Reddit / DefinitleyNot203Eels
"Это Канада. Увидел такую картину во время катания на лыжах"
Фото Reddit / fpshadow26
"Когда ветер встречается с ледяным дождем"
Фото Reddit / shaniho
"Бескрайний заснеженный лес в Финляндии"
Фото Reddit / mrvxv
"Забудьте о холоде и займитесь серфингом на озере, – говорили они. Будет весело, – говорили они"
Фото Reddit / YonomellamoJavier
"Увидел это дерево по дороге на работу"
Фото Reddit / bigglett
"Утренний морозный узор на моей машине"
Фото Reddit / CalTech0003