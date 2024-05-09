Мафиози имел сообщника, который вместе с ним проник в офис в городе Огано. Именно там они и украли карточки с покемонами.

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Кроме карточек, мужчины также украли 29 единиц имущества, общая цена которых составляет примерно 252 тысячи иен (по актуальному курсу это 59 850 тысяч гривен). Среди похищенного были 25 карточек с покемонами.

В конце концов, сам Сайто признался, что ворвался в офис и украл оттуда вещи. А вот его сообщник – Хидефум Кубошит – отвергает все обвинения. В полиции сообщили, что в связи с ограблением разыскивают еще двух мужчин. Их, как сообщается, завербовали через онлайн-сообщение.

В СМИ отметили, что Кубошиту арестовали в "удивительно милой футболке", а Сайто "со своим скромным поведением действительно похож на человека, которого можно ожидать увидеть на турнире по карточной игре Pokemon".

При чем здесь карточки с покемонами

Однако в СМИ несколько разрушили теории относительно личного увлечения якудзой покемонами. Выяснилось, что карточки Pokemon легко конвертировать в наличные и трудно отследить, что является преимуществом для преступников. Учитывая это в медиа посоветовали карточным магазинам и коллекционерам переосмыслить свои протоколы безопасности.

Интересно! На сайте, где сначала распространили известие о задержании представителя японской мафии, впоследствии "исчезла" соответствующая публикация. Однако информация осталась в других СМИ, а также сохранились видео в сети.

Ранее мы писали о женщине, которая нашла жуткую записку в пустом офисе и поделилась историей на форуме Reddit. Записка с тревожным содержанием вызвала панику. Теперь женщина боится ходить на работу.