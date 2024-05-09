Мафіозі мав спільника, який разом з ним проник в офіс у місті Оґано. Саме там вони і поцупили картки з покемонами.

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Крім карток, чоловіки також вкрали 29 одиниць майна, загальна ціна яких становить приблизно 252 тисячі єн (за актуальним курсом це 59 850 тисяч гривень). Серед викраденого були 25 карток з покемонами.

Зрештою, сам Сайто зізнався, що увірвався в офіс та вкрав звідти речі. А от його спільник – Хідефум Кубошіт – відкидає усі звинувачення. У поліції повідомили, що у зв’язку з пограбуванням розшукують ще двох чоловіків. Їх, як повідомляється, завербували через онлайн-повідомлення.

У ЗМІ зазначили, що Кубошіту арештували у "напрочуд милій футболці", а Сайто "зі своєю скромною поведінкою справді схожий на людину, яку можна очікувати побачити на турнірі з карткової гри Pokemon".

До чого тут картки з покемонами

Однак у ЗМІ дещо зруйнували теорії щодо особистого захоплення якудзою покемонами. З’ясувалося, що картки Pokemon легко конвертувати у готівку та важко відстежити, що є перевагою для злочинців. З огляду на це у медіа порадили картковим магазинам та колекціонерам переосмислити свої протоколи безпеки.

Цікаво! На сайті, де спочатку поширили звістку про затримання представника японської мафії, згодом "зникла" відповідна публікація. Однак інформація залишилась в інших ЗМІ, а також збереглися відео у мережі.

Раніше ми писали про жінку, яка знайшла моторошну записку в порожньому офісі та поділилася історією на форумі Reddit. Записка з тривожним змістом викликала паніку. Тепер жінка боїться ходити на роботу.