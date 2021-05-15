59-летняя Майра Алонсо из города Сантьяго, что в Доминиканской республике, хотела увидеть, как друзья будут оплакивать ее, если она вдруг умрет. Поэтому в конце апреля она решила организовать генеральную репетицию собственных похорон, на что потратила около 3 тысяч долларов (60 тысяч песо).

Это интересно Японский школьник написал письмо Арнольду Шварценеггеру и получил ответ

Майра тщательно подготовила реквизит и навела чистоту в своем домовладении. Женщина арендовала на день гроб и пригласила близких "оплакивать" ее фальшивую смерть. Она приехала на катафалке, лежа в гробу одетая в белые одежды и с ярким венком на голове. На репетиции были даже угощения: кофе, сок, еда – все как на настоящих поминках.

Часть церемонии она провела неподвижно с закрытыми глазами и даже ватой в ноздрях. Доминиканка хотела, чтобы приглашенные плакали, как будто это действительно последний день, когда они видят своего близкого человека. Однако время от времени ей приходилось вставать из гроба для уточнения церемониальных моментов. Если скорбящие делали что-то не так, Алонзо бодро их поправляла и просила записывать ее комментарии.

По завершению пышной репетиции Майра поблагодарила присутствующих и выразила надежду, что реальная церемония в итоге пройдет как положено. По словам женщины, провести репетицию собственных похорон она хотела уже очень давно.

Если завтра я умру, я не хочу, чтобы кто-то организовывал мне похороны, потому что я все уже сделала при жизни,

– заявила Майра Алонзо.



Лежала в гробу и наблюдала за своими близкими / Фото Daily Mail



Женщина провела репетицию собственных похорон / Фото Daily Mail