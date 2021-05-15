Лежала в труні та спостерігала за своїми близькими: жінка провела репетицію власних похоронів

59-річна Майра Алонсо з міста Сантьяго, що у Домініканській республіці, хотіла побачити, як друзі будуть оплакувати її, якщо вона раптом помре. Тож наприкінці квітня вона вирішила організувати генеральну репетицію власних похоронів, на що витратила близько 3 тисяч доларів (60 тисяч песо).

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Майра ретельно підготувала реквізит і навела чистоту у своєму домоволодінні. Жінка орендувала на день труну та запросила близьких "оплакувати" її фальшиву смерть. Вона приїхала на катафалку, лежачи в труні одягнена в білий одяг та з яскравим вінком на голові. На репетиції були навіть пригощання: кава, сік, їжа – все як на справжніх поминках.

Частину церемонії вона провела нерухомо – з закритими очима і навіть ватою в ніздрях. Домініканка хотіла, щоб запрошені плакали, так ніби це дійсно останній день, коли вони бачать свою близьку людину. Проте час від часу їй приходилося вставати з труни для уточнення церемоніальних моментів. Якщо скорботні робили щось не так, Алонзо бадьоро їх поправляла і просила записувати її коментарі.

По завершенню пишної репетиції Майра подякувала присутнім і висловила надію, що реальна церемонія в результаті пройде як годиться. За словами жінки, провести репетицію власних похоронів вона хотіла вже дуже давно.

Якщо завтра я помру, я не хочу, щоб хтось організовував мені похорон, тому що я все вже зробила за життя,

– заявила Майра Алонзо.



Лежала в труні та спостерігала за своїми близькими / Фото Daily Mail



Жінка провела репетицію власних похоронів / Фото Daily Mail