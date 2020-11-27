Известный бренд ищет тестера постельного белья: как спать и зарабатывать
Что ни день, то новые возможности заработать легкие деньги. На этот раз можно извлечь пользу, просто лежа в постели пятизвездочного отеля, нежась при этом на роскошном белье.
Бренд роскошного постельного белья Tielle Love Luxury, что 30 лет поставляет товары для самых известных пятизвездочных отелей, расширяет свою команду, приглашая в нее тестера своего постельного белья.
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Выиграй работу своей мечты! Обязанности: спать, дремать, нежиться. Хочешь, чтобы тебе платили за сон, как королевской семье? Мы нуждаемся в тебе! Мы ищем пятизвездочного тестера кровати…
– говорится в объявлении на вакантную должность.
Отель The Savoy, Лондон / Фото The Savoy
Победитель получит от Tielle Love Luxury 500 фунтов стерлингов наличными на оплату дорожных расходов, призовые средства в сумме 1000 фунтов стерлингов и оплату за ночевку в одном из этих отелей:
- The Savoy, Лондон
- The Artist Residence, Брайтон
- Grantley Hall, Рипон
В "должностнын обязанности" кандидата входит ночевка в одном из самых лучших отелей Великобритании и описание того, как постельное белье ощущается гостями в этих эксклюзивных условиях, а именно: комфорт кровати, качество сна, фактор релаксации и тому подобное.
С оплаченными расходами, а также с оплатой за каждую ночь, проведенную далеко от дома, и возможностью остаться в знаковых местах, таких как The Savoy, это буквально работа мечты!
Отель The Savoy, Лондон / Фото The Savoy
Чтобы получить эту должность нужно:
- проживать в Великобритании и быть старше 16 лет,
- подать онлайн-заявку до 10 декабря,
- указать, почему именно вас следует рассматривать на эту работу.
Победитель будет выбран 20 декабря с помощью генератора случайных чисел.
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