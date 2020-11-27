Что ни день, то новые возможности заработать легкие деньги. На этот раз можно извлечь пользу, просто лежа в постели пятизвездочного отеля, нежась при этом на роскошном белье.

Бренд роскошного постельного белья Tielle Love Luxury, что 30 лет поставляет товары для самых известных пятизвездочных отелей, расширяет свою команду, приглашая в нее тестера своего постельного белья.

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Выиграй работу своей мечты! Обязанности: спать, дремать, нежиться. Хочешь, чтобы тебе платили за сон, как королевской семье? Мы нуждаемся в тебе! Мы ищем пятизвездочного тестера кровати…

– говорится в объявлении на вакантную должность.



Отель The Savoy, Лондон / Фото The Savoy

Победитель получит от Tielle Love Luxury 500 фунтов стерлингов наличными на оплату дорожных расходов, призовые средства в сумме 1000 фунтов стерлингов и оплату за ночевку в одном из этих отелей:

В "должностнын обязанности" кандидата входит ночевка в одном из самых лучших отелей Великобритании и описание того, как постельное белье ощущается гостями в этих эксклюзивных условиях, а именно: комфорт кровати, качество сна, фактор релаксации и тому подобное.

С оплаченными расходами, а также с оплатой за каждую ночь, проведенную далеко от дома, и возможностью остаться в знаковых местах, таких как The Savoy, это буквально работа мечты!



Отель The Savoy, Лондон / Фото The Savoy

Чтобы получить эту должность нужно:

проживать в Великобритании и быть старше 16 лет,

подать онлайн-заявку до 10 декабря,

до 10 декабря, указать, почему именно вас следует рассматривать на эту работу.

Победитель будет выбран 20 декабря с помощью генератора случайных чисел.